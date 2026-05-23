Pevačica i bivša rijaliti https://kurir.rs/tag/19742/rijalitiučesnica Zorica Erić oglasila se na društvenim mrežama i otkrila da se susrela sa zdravstvenim problemom. Ona je rekla da joj je žao što narod ne veruje kada pevači kažu da im je teško i da nemaju empatiju prema njima, a onda otkrila da trpi nepodnošljive bolove.

Zorica kaže da se našminkala i otišla na zakazan nastup uprkos tome što joj nije dobro.

- Preživela sam agoniju. Četiri dana bolova koje bi retko koji muškarac podneo, da ne pričam o ženama. To su neke činjenice koje niko ne zna o nama. Pred vama smo raspoloženi, radimo kako znamo i umemo trudeći se da se ne primeti. Mi nemamo bolovanje, osim ako smo za grobarevu lopatu. Onda se podignemo, obučemo, našminkamo - napisala je ona, a potom objavila fotografiju na kojoj je sređena.

Vidi galeriju

"Misli da može da mi radi šta hoće"

Podsetimo, Zorica je nedavno govorila i o neprijatnosti sa jednog privatnog veselja.

- Morate da znate da su mi se na ku*** popeli besni i bezobrazni gosti i da sam na sve spremna. Nemam ja više živaca za vaše mahanje parama i stav da sa 1.000 dinara možeš da mi radiš šta hoćeš. Možeš al' u ku***. Možeš kod kuće, kod mene jok - napisala je, pa nastavila i otkrila da je imala problem sa dedom slavljenice.