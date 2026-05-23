Slušaj vest

Lepa Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinović imaju svoju jahtu, koja, prema pisanju medija, košta oko 6.000.000 evra. A iako je dosta pričala o njoj, pevačica je sama otkrila da ima šest spavaćih soba.

Suvi luksuz

Bračni par Živojinović vole da svako slobodno vreme, čim otopli, da ode na svoju jahtu, kojom plove najčešće po Jadranskom primorju od Rijeke do Budve.

- Putujemo zato što su putovanja, raznolikost i udaljenost, tajni osveživači kreativnosti našeg uma - otkrila je jednom Brena.

Foto: Kurir

Pevačica često ugosti na svojoj jahti rodbinu, prijatelje i kolege, a kada se usidre na obalu, šetači na obali mogu da vide kako se vesele i provode.

Njen izgled spolja je slikan mnogo puta, a njena prijateljica Mirjana Antonović svojevremeno je na društvenoj mreži Fejsbuk objavila je fotografije kako jahta izgleda iznutra.

Foto: Printsceen Facebook

"Par sličica sa Brenine i Bobine jahte. Šteta što sam bila malo bolesna pa nisam mogla u potpunosti da uživam", napisala je Mirjana, Brenina prijateljica pokazavši sav luksuz.

1/6 Vidi galeriju JAHTA OD 6.000.000 €, 6 SPAVAĆIH SOBA! Zavirite u unutrašnjost BRODIĆA Lepe Brene! Na mermernom STOLU guta evrića, sami LUKSUZ Foto: Printsceen Facebook, Printscreen/Facebook

Brendirani komadi

Dnevni boravak je prostran, sa velikim televizorom, a na mermernom stolu, sem poslastica i voća, vidi se i novčanik pun evrića. Jedna od spavaćih soba imala ima čak i svoje kupatilo, a vodilo se o svakom detalju pa su i peškiri brendirani i u nijansi pločica.

- Pa to je jedan lep brodić od nekih 100 fita, sa pet, šest spavaćih soba. Nije to bio poklon samo za naše duše. Želeli smo sebi da priuštimo nešto jer je bila specifična situacija - govorila je Brena.

Foto: Privatna Arhiva

- Obožavam more i vodu. A volim i brodove. Naravno da nisam stigla da obiđem sve što sam želela - rekla je Brena u ranijem intervjuu.

"Mislite na lepe stvari i bogatstvo"

Lepa Brena nikada nije krila da uživa u bogatstvu koje je mukotrpno zaradila, te je čestitkom za Novu godinu mnoge iznenadila.

Pevačica sa najvećim novogodišnjim honorarom na bini se pojavila u ekstravagantnom crvenom ogrtaču od perja, kojim je oduševila sve prisutne, a onda se preobukla u zanimljivu plavu kombinaciju u kojoj su dominirale bunda i šljokičave pantalone.

1/8 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Live Production

- Meni je 2025. bila kao i prethodnih 40 i kusur godina koliko sam pevala. Ja sam radoholik i osoba koja želi da učini ljude srećnim. Kad vidim radost na njihovim licima, to mi daje životnu energiju. To je moja karma. U 2026. želim svima dobro zdravlje i da se potrude da razviju dobru, radnu i kreativnu energiju. Pazite šta želite, možda vam se i ostvari. Mislite na lepe stvari i na bogatstvo, bez para se ne može - zaključila je Lepa Brena.