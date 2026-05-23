Elma Sinanović govorila je o svom pokojnom suprugu i ljubavi koju retko ko doživi o svog partnera.

Sa knedlom u grlu i ponosom otkrila je kako je upoznala svog čoveka.

"Imala sam samo 19 godina..."

- Supruga sam upoznala vrlo mlada, odmah smo znali da je to. Bio je stvarno interesantan čovek. Prijavili su me za jedno takmičenje gde sam pobedila. Brat me je nagovarao, kao dobre su nagrade i dobra je prilika. Kada sam gostovala kao pobednik u Novom Pazaru, videla sam ga. On gleda mene, ja gledam njega. Imala sam samo 19 godina. Prišao je i rekao: "Ti treba da pevaš, a pre toga treba da se udaš za mene". Ja sam se šokirala još sam rekla da se skloni od mene, mislila sam da je pijan - rekla je Elma kroz smeh za TV Adria i dodala:

- On nije mogao da se ne voli. Bio je dobar jako, duhovit, naravno i jako zgodan.Moja ćerka mnogo podseća na njega. Pored njega se čovek samo smeje. Ta njegova ljubav prema meni, to je bilo nešto neverovatno. Voleli smo se jako, trajali smo. Kad se posvađamo, to je bilo kao da smo najveći neprijatelji. Ne postoji savršeni brak, to ljudi izmišljaju, naravno da postoji svađa, ali ljubav je ključ.

"Nikada ga nisam izdala"

Elma je priznala šta je bila tajna njene ljubavi sa pokojnim suprugom.

- Kada ti se desi život, i kada sve krene da te lomi, poenta je da se volite i držite. Koliko god da je bilo teško, ja njega nikada nisam izdala, ni on mene. Držali smo se uvek zajedno i jedan drugome čuvali leđa, na to sam najponosnija. Kad vratim film, ja nemam za čime da žalim. Prema njemu sam bila... Kada krenu problemi najlakše je reći: "Razvodim se", e ja sam baš tu ispala pametna. Stalno me je mazio, bila sam jako razmažena, ali sam uvek imala i tu zrelu crtu. Nikada ništa ne bih menjala - pričala je Elma za TV Adria i dodala:

- Bio je moj menadžer, ali menadžer. U kom smislu... Nisam ja tad pevala, samo sam snimala. On je to podržavao. Uvek sam želela da bude tu, da prati. Sve moje prijatelje sam upoznala sa njim, u jednom trenutku sam mislila da njega vole više nego njega. On je čovek bio biznismen, nije se bavio estradom, ali je on bio tu zbog mene. Nisam nastupala tad, ja sam snimala da bih pevala. Radila sam to jer volim, ne da bih pravila ili vratila neke pare. On je mene dosta štitio, više od mene same nego od drugih. Kad sam se udala ja sam ustvari procvetala...

Elma završila u suzama

Pevačica se u jednom trenutku rasplakala, te je sa knedlom u grlu govorila o periodu nakon njegove smrti.

- Kad je umro nisam znala šta da radim sama sa sobom. Moram da nastavim život... Imala sam nekoga ko me je štitio, ništa me nije zanimalo, imala sam njega. Nakon toga, šok. Kasnije sam upoznala producenta, jer ako hoćeš da to radiš, moraš da imaš nekoga. Ne smem sama i plašim se... Bitno mi je da se bavim ovim poslom, ne zanimaju me avioni, kamioni, eto, to je sve... Tad mi je rekao da treba da nastavim da pevam...