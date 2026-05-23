Milica Todorović bila je u dugogodišnjoj vezi sa koreografom Milošem Paunovićem, koji je u trenutku kada su započeli romansu navodno bio u braku sa crnogorskom pevačicom Andreom Demirović.

Andrea Demirović je svojevremeno, pod velikim pritiskom javnosti, odlučila da za "Blic" progovori o aferi svog supruga i otkrije šokantne detalje prevare koja se odigrala dok je bila u drugom stanju.

"Iako nisam planirala da se oglašavam povodom naslova u žutoj štampi u kojima je akter moj suprug, jer nikada nisam osećala potrebu da privatnim životom skrećem pažnju medija i publike na sebe, ovog puta, zbog velikog pritiska javnosti, odlučila sam da dam izjavu. Dakle, Miloš nije razveden, još uvek smo u braku. Angažovala sam advokata i razvešćemo se, na moju inicijativu. Nemamo troje dece, već jednog predivnog petomesečnog sina. Razdvojeni smo, ja sam sa bebom u Crnoj Gori", izjavila je tada Andrea.

"Mesec dana nakon porođaja saznala sam da me vara"

Prevarena pevačica je takođe do detalja opisala trenutak kada je saznala da je njen muž u tajnoj vezi sa Milicom Todorović.

"Do samog rođenja našeg deteta, osećala sam se srećno i voljeno u vezi s Milošem, koja je trajala pet godina. Onda sam, u najosetljivijem trenutku svake žene, mesec dana nakon porođaja, saznala da sam jedan duži vremenski period, koji uključuje i devet meseci moje trudnoće, živela u zabludi. Nemam nameru da komentarišem postupke i izbore mog i dalje zakonitog supruga, jer, na kraju krajeva, on je ipak bio moj izbor, loš, ali isključivo moj izbor, kao i zbog činjenice da je on otac mog deteta. Nemam nameru da se ovim povodom više oglašavam u medijima", zaključila je Demirovićeva na kraju svoje emotivne ispovesti.

Sina dobila sa oženjenim

Haos je nastao kada se oglasila Lj. M., navodna supruga oca Milicinog deteta, tvrdeći da su njih dvoje u braku već 19 godina i da imaju dva sina. Ona je izjavila da joj je suprug tek pre mesec dana saopštio vesti o detetu sa pevačicom.

– Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo – izjavila je Lj. M.