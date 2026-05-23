Elma Sinanović ostavila je trag na domaćoj muzičkoj sceni, a njeni vanvremenski hitovi pevaju se i dan danas.

Svoju vernu publiku nedavno je obradovala novim albumom.

Pevačica je nedavno govorila o ljubavi sa pokojnim suprugom, sa kojim je u najvećoj ljubavi dobila ćerku Huliju.

Prava lepotica

Elmin suprug Smail preminuo je pre par godina, nakon borbe sa opakom bolešću, dok je pevačica nastavila da živi u Novom Pazaru sa ćerkom Hulijom, koju retko kad vidimo u javnosti.

Hulija je nasledila talenat od majke za pevanje, pa je Elma u nekoliko navrata isticala da ćemo možda uskoro čuti kako njena naslednica zvuči, te da će objaviti duet u koji i te kako veruju.

Elmina ćerka je prava lepotica, a često menja imidž, tako da na društvenim mrežama mogu da se nađu njene fotke sa crnom kosom, ali i plavom i crvenom, a i stil joj varira iz nedelje u nedelju.

Vanvremenska ljubav

Elma Sinanović govorila je o svom pokojnom suprugu i ljubavi koju retko ko doživi o svog partnera.

Sa knedlom u grlu i ponosom otkrila je kako je upoznala svog čoveka.

- Supruga sam upoznala vrlo mlada, odmah smo znali da je to. Bio je stvarno interesantan čovek. Prijavili su me za jedno takmičenje gde sam pobedila. Brat me je nagovarao, kao dobre su nagrade i dobra je prilika. Kada sam gostovala kao pobednik u Novom Pazaru, videla sam ga. On gleda mene, ja gledam njega. Imala sam samo 19 godina. Prišao je i rekao: "Ti treba da pevaš, a pre toga treba da se udaš za mene". Ja sam se šokirala još sam rekla da se skloni od mene, mislila sam da je pijan - rekla je Elma kroz smeh za TV Adria i dodala:

- On nije mogao da se ne voli. Bio je dobar jako, duhovit, naravno i jako zgodan .Moja ćerka mnogo podseća na njega. Pored njega se čovek samo smeje. Ta njegova ljubav prema meni, to je bilo nešto neverovatno. Voleli smo se jako, trajali smo. Kad se posvađamo, to je bilo kao da smo najveći neprijatelji. Ne postoji savršeni brak, to ljudi izmišljaju, naravno da postoji svađa, ali ljubav je ključ.