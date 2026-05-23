Goran Bregović je jedan od najpoznatijih kompozitora sa Balkana, ali o njegovom privatnom životu nije mnogo poznato. Sarajevski muzičar i bivši lider Bijelog Dugmeta od 1993. godine u braku je sa bivšom manekenkom Dženanom Sudžukom, a venčali su se u Parizu.

Brak sa lepoticom

Na njihovom venčanju, Emir Kusturica bio je kum, dok je Amila Sulejmanović, prateći vokal Bijelog Dugmeta, bila kuma.

Zajedno imaju tri ćerke: Emu, Unu i Lulu, dok Goran iz prethodne veze sa plesačicom iz sarajevskog noćnog kluba ima još jednu ćerku Željku, koja mu je podarila dvoje unučadi.

Do 2011. godine, Bregović je sa porodicom živeo u Parizu, da bi se zatim preselio u Sarajevo, a danas uspešno održava brak na daljinu. U jednom intervjuu za In Magazin, Goran je podelio svoje poglede na brak i porodični život:

Foto: Dragan Kadić

"Na različite načine se ljudi vole"

„Imao sam sreće da imam suprugu koja… Kad bi joj sada rekao, idemo da gledamo TV – bilo bi stvarno? Alo, šta ti je? Nikad nisam imao osećaj da moram da pravim neki poseban kompromis. Ljudi se vole na različite načine, nikada ne biste pomislili, on je bije, a oni se vole. Na različite načine se ljudi vole, verovatno postoji i ovaj način“, rekao je Bregović.

Umetnice

Goran Bregović je takođe govorio o svojim ćerkama koje su krenule umetničkim putem.

„Jedna je završila Likovnu akademiju i pravi skulpture od metala, što nije baš uobičajeno za devojke. Druga je studirala modni dizajn, ali mislim da joj je dosadilo i želi da počne da radi, dok najmlađa studira psihologiju, ali se bavi i pravljenjem noktiju – ona je nail artist“, pohvalio se Bregović.

Iako je Dženana Sudžuk retko viđena u javnosti, na društvenim mrežama već neko vreme kruži njena fotografija iz mladosti koju je objavila njihova ćerka Lula, čestitajući joj rođendan. Bregović je više puta isticao da su njegove ćerke nasledile lepotu od majke.

