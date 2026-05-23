Tim Budve pobedio je na spektakularnom “Grand International Finale 2026”, održanom u krcatoj Sportskoj hali u Derventi pred hiljadama gledalaca. Mnogi zvaničnici i ugledni gosti iz Republike Srpske pratili su nastupe mladih talenata iz prvih redova, dok je publika tokom cele večeri pravila atmosferu za pamćenje.

Foto: Privatna arhiva

Pobednički tim iz Budve oduševio je izvođenjem pesme “Euphoria”, a kao nagradu članovi ekipe dobijaju profesionalnu pesmu i spot, ali i motor od Balkan Moto centar. Ujedno je potvrđeno da će se naredno izdanje festivala 2027. godine održati upravo u Budvi.

