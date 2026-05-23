Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, održala je prvi od tri koncerta u Sava Centru, a publika je od prve numere ugas pevala sa njom, često je i nadjačavši.

Osim što je pevačica oduzimala dah svojim izgledom, obožavatelji su ovacijama ispratili svaku numeru.

Senidah Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Senidah ispunila obećanje

Inače, zanimljivo je da je upravo ovim koncertom Senidah ispunila ogromno obećanje koje je dala fanovima.

Podsetimo, na press konferenciji povodom serije koncerata u Beogradu pre nekoliko meseci, pevačica je okupljenim novinarima, među kojima se našla i naša ekipa, odgovarala na pitanja, a njen odgovor koga želi u prvim redovima posebno je odjeknuo u javnosti.

Senida i Marko Luis Izvor: MONDO/Marina Cvetković

"Ja sam otvorila ovaj prvi red za fanove. Kad sam na koncertu želim da ispred sebe imam ljude koji pevaju i koji se vesele sa mnom i koji mi pružaju ruke, a od kolega nikad to nisam doživela.Više volim da vidim fanove nego kolege. Kolege mogu da budu tamo negde, možda neko da se nađe na bini, ali u prvim redovima više volim da vidim nekog kome srce puca", pričala pevačica.

