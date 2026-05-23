GOREO SAVA CENTAR, FANOVI U TRANSU: Senidah zabranila slavnima da budu u prvom redu na njenom koncertu (FOTO/VIDEO)
Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, održala je prvi od tri koncerta u Sava Centru, a publika je od prve numere ugas pevala sa njom, često je i nadjačavši.
Osim što je pevačica oduzimala dah svojim izgledom, obožavatelji su ovacijama ispratili svaku numeru.
Senidah ispunila obećanje
Inače, zanimljivo je da je upravo ovim koncertom Senidah ispunila ogromno obećanje koje je dala fanovima.
Podsetimo, na press konferenciji povodom serije koncerata u Beogradu pre nekoliko meseci, pevačica je okupljenim novinarima, među kojima se našla i naša ekipa, odgovarala na pitanja, a njen odgovor koga želi u prvim redovima posebno je odjeknuo u javnosti.
"Ja sam otvorila ovaj prvi red za fanove. Kad sam na koncertu želim da ispred sebe imam ljude koji pevaju i koji se vesele sa mnom i koji mi pružaju ruke, a od kolega nikad to nisam doživela.Više volim da vidim fanove nego kolege. Kolege mogu da budu tamo negde, možda neko da se nađe na bini, ali u prvim redovima više volim da vidim nekog kome srce puca", pričala pevačica.
