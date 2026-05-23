"Na tvoj rođendan je uvek (bilo) lepo vreme. Godinama je s tobom samo sijalo sunce. Ne sećam se nijedne kiše, niti jednog oblaka, ni daška vetra, ni magle, ni sumraka. Nije bilo nijedne suze. Nijednog uzdaha. Ni daška teskobe. Ni tuge. Ni pitanja. Da je život trajao milijardu godina ili hiljadu milijardi godina, ili milijardu milijardi godina, to sunce tvoje ljubavi i dobrote nikada ne bi zašlo i posustalo. Bio si jedino ljudsko biće koje me nikad nije uvredilo ni povredilo. Srešćemo se opet. Prepoznaću te po svetlosti", napisala je Bekuta.