"NIJE BILO NIJEDNE SUZE" Težak dan za Anu Bekutu - Oglasila se dirljivim rečima: Sreščemo se opet, prepoznaću te po svetlosti (FOTO)
Političar Milutin Mrkonjić danas bi napunio 84 godine, a pevačica Ana Bekuta na njegov rođendan oglasila se emotivnom objavom.
Pevačica je na društvenim mrežama objavila dirljivu poruku posvećenu emotivnom partneru koji je preminuo pre pet godina.
Ana Bekuta je podelila zajedničku fotografiju sa Mrkonjićem uz kratku, ali veoma dirljivu poruku kojom je pokazala da ljubav i sećanje ne blede.
"Na tvoj rođendan je uvek (bilo) lepo vreme. Godinama je s tobom samo sijalo sunce. Ne sećam se nijedne kiše, niti jednog oblaka, ni daška vetra, ni magle, ni sumraka. Nije bilo nijedne suze. Nijednog uzdaha. Ni daška teskobe. Ni tuge. Ni pitanja. Da je život trajao milijardu godina ili hiljadu milijardi godina, ili milijardu milijardi godina, to sunce tvoje ljubavi i dobrote nikada ne bi zašlo i posustalo. Bio si jedino ljudsko biće koje me nikad nije uvredilo ni povredilo. Srešćemo se opet. Prepoznaću te po svetlosti", napisala je Bekuta.