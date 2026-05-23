KUĆA OPASANA ZIDINAMA I ČETINARIMA Ovo je vila Gorana Ratkovića Raleta na Avali: Nekretnina nalik onim iz holivudskih filmova (FOTO)
Goran Ratković Rale već neko vreme uživa u odnosu sa Anom Nikolić, a nedavno su nakon svih skandala i turbulencija uplovili u mirnu luku.
Muzičar svoje parče mira ima na Avali, daleko od grada i gradske vreve, a kuća podseća na one iz holivudskih filmova.
Oaza mira na Avali
Kuća je građena od svetlog opečnog materijala, sa naglašenim detaljima na ogradi i stubovima, kuća se skladno uklapa u prirodni ambijent Avale. Crveni krov daje kontrast zidovima i dvorišnoj ogradi, dok drvena pergola uz kuću pruža dodatni šarm i prizvuk mediteranskog stila.
Dvorište je ograđeno dekorativnom ciglenom ogradom sa prepoznatljivim šarama u obliku trouglova i stubovima na kojima se nalaze kuglaste svetiljke, što večernjim satima verovatno daje prijatan i romantičan ugođaj.
Velika metalna kapija sa automatskim otvaranjem otvara pogled ka prostranom krajoliku, dok sam ulaz u dvorište odiše praktičnošću i elegancijom.
Problemi sa zdravljem
Rale je nedavno govorio o problemima sa zdravljem, te je otkrio kako se oseća.
- Bukvalno ništa nisam radio 2-3 meseca, zbog operacije. Zvali su me je Rada Manojlović, Stoja i Milan Petković.
Na pitanje da li je nakon operacije promenio životne navike, priznao je da se nije odrekao ni cigareta.
- Moj problem je bio što sam poslušao ono što su mi rekli usmeno, ali na otpusnoj listi piše šta treba da pijem od lekova, a to nisam ni čitao, ni pio, zato sam zaglavio u bolnici ponovo - istakao je iskreno.
Dodao je tada i da oporavak još traje:
"Ana brine o meni"
- Ana brine o meni. Na poslovnom planu se ona i ja uopšte ne svađamo, to može da bude zašto mi zvoni telefon ili tako nešto. Ona uvek prva kaže izvini - rekao je Ratković.
Na pitanje o njihovom odnosu i budućnosti, ostao je misteriozan:
- Nikad se tu ne zna šta će biti - poručio je tada kompozitor.
Dotakao se i teme mogućeg crkvenog venčanja, a odgovor je nasmejao prisutne:
- Ana odlučuje sve, ona je glavna - rekao je kroz osmeh.