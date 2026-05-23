"OSEĆALA SAM NEKU MAJČINU SIGURNOST U NJENOM KRILU" Danijela Martinović o tašti svog bivšeg partnera Petra Graša: Poznajem je od 19. godine...
Danijela Martinović, bivša ljubav pevača Petra Graša, progovorila je o tašti pevača sa kojim je preko dve decenije bila u vezi.
Pevačica je bila gošća u HRT-ovom serijalu “Zauvijek autor” koji govori o životima i karijerama autora muzike ili tekstova, a tema je bila Vjekoslava Huljić.
"Poznajem je od 19 godine"
Danijela Martinović je o Vjekoslavi i saradnji s njom govorila uprkos tome što je Tončijeva i Vjekoslavina ćerka Hana udala za njenog bivšeg partnera Petra Graša.
- Vjekoslavu poznajem od svoje 19. godine, dakle kad sam došla u Magazin. To je bio jedan vrlo, vrlo veliki zalogaj nakon Ljiljane Nikolovske, koja je po mom mišljenju i dan danas jedna od najboljih pevačica ovih prostora svih vremena, rekla je Danijela.
Dodala je da je prvi album grupe Magazin bio odskočna daska za Vjekoslavu Huljić.
- Ona je otvorila velika vrata na koja je ušla i koja su večno ostala otvorena, dodala je Danijela i naglasila da je u mladosti Vjekoslavu gledala kao drugu majku.
"Osećala sam sigurnost u njoj"
- Ja kad sam započinjala, osećala sam tu neku žensku sigurnost u njoj i znala sam često puta, pogotovo na festivalima kad bi se viđali, kad bi ona bodrila nas, sesti joj u krilo i to je bilo zaista tako prirodno, osetila sam neku majčinsku sigurnost u njenom krilu. I to sam kasnije shvatila, to uopšte nema veze s godinama, to naprosto imate u sebi i širite to iz sebe, rekla je Danijela.
Vjekoslava o Danijeli
Vjekoslava je, takođe, imala samo lepe reči za Danijelu.
- Kad je došla u bend, Danijela je bila jako mlada i bila je nekih osam, devet godina u bendu i kad je otišla njena se samostalna karijera ustanovila kao jedna vrlo raskošna karijera. Zapravo tih 90-ih godina, ona je bila možda najveća zvezda zabavne muzike i njen album je bio najprodavaniji album tih 90-ih godina s hitovima “Zovem te ja” i “Da je slađe zaspati, rekla je tašta Danijelinog bivšeg supruga, a preneo CDM.
Nova ljubav
Nakon raskida sa Petrom Grašom, pevačica Danijela Martinović uplovila je u vezu sa Josipom Plavićem, bivšim kriminalističkim inspektorom.
Danijela je svog partnera inspirisala da se i on vrati muzici, te nastupa sa bendom "Izvan zakona", pa sada emotivni partneri dele još jednu zajedničku strast.
O ljubavi prema Josipu pevačica je svojevremeno govorila za medije, otkrivši šta o njemu zaista misli:
- Zaista mi je teško govoriti o Josipu jer takvu osobu nikada nisam imala priliku da upoznam. On je moje utočište, moja sigurna luka, moja podrška i moj oslonac.
Kurir/Blic