Slušaj vest

Džejla Ramović i Jakov Jozinović napravili su pravu pometnju na koncertu svojim emotivnim nastupom, koji je brzo postao viralan na društvenim mrežama. Publika je bila oduševljena atmosferom i energijom koju su preneli sa bine.

image00003.jpeg
Foto: Miomir Milić

Njihovo zajedničko pojavljivanje na sceni i neverovatno ukrštanje glasova brzo je postalo pravi hit na društvenim mrežama, gde je snimak postao apsolutno viralan.

Džejla Ramović nije krila oduševljenje ovim nastupom i otvoreno je ispričala kakva je atmosfera vladala.

- Mi smo osetili tu lepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lepo smo se osećali i nakon koncerta, pre nego što je to otišlo toliko viralno. Lepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima, istakla je popularna pevačica.

Džejla Ramović Foto: Kurir

"Gledala sam zaljubljeno"

Ono što je mnoge iznenadilo jeste Džejlino priznanje o tome koliko ju je ovaj zajednički trenutak poneo. Iako je poznato da izbegava da gleda sebe na ekranu, ovaj put je napravila veliki izuzetak.

- Ja sam od onih koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledavam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta, priznala je.

Za svog kolegu Jakova Jozinovića imala je samo reči hvale, ne krijući oduševljenje njegovim talentom: "On je jako harizmatičan i ima divnu energiju. Ne mora da se ima toliko pesama da bi se napravio uspeh".

Džejla Ramović i Jakov Jozinović Foto: Kurir

Inače, Džejla Ramović proslavila se takmičenjem i pobedom u "Zvezdama Granda", a kako je ispričala često je nailazila na razne spekulacije o njoj. Kako kaže, zbog nagađanja je jednom prilikom roditeljima da objašnjava da nije trudna.

- Roditeljima sam morala da kažem da nisam trudna, rekla je Džejla Ramović nakon što je ranije osvanula vest da je u drugom stanju.

Džejla se tom prilikom istakla da su njeni roditelji bili veoma strogi kada je vaspitanje u pitanju.

- Roditelji mi nisu dali da lelujam, bili su strogi, dodala je za "Premijeru".

Ne propustiteStars"RODITELJIMA SAM MORALA DA OBJAŠNJAVAM..." Džejla Ramović o trudnoći, jedan snimak napravio haos: Bili su strogi
Džejla Ramović
Stars"LEPA, A GLUPA..." Iskrena ispovest Džejle o karijeri, sukobu sa Aleksandrom Mladenović, pa iznenadila priznanjem: Sve ove godine...
Aleksandra zamerila Džejli na izjavi
StarsDŽEJLA ZBOG PESME IŠLA NA MALTU! Ima nov tim, ali ne odustaje od svog muzičkog izraza
image00003.jpeg
StarsSVI SU BRUJALI O NJENOJ SVAĐI S KOLEGINICOM, A SAD JE NAPRAVILA HAOS NA KONCERTU JAKOVA: Pevačica i Jakov se grlili, držali za ruke, a onda je došao on (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-04-01 at 22.11.40 (1).jpeg
StarsPREPOZNAJETE LI MALIŠANA SA SLIKE? Danas je najveća muzička atrakcija, devojčice lude za njim, a sa 12 godina oduševio žiri (FOTO)
Jakov Jozinović sa 12 godina
StarsO NJEGOVOM USPEHU SVI SVE ZNAMO, ALI MALO KO ZNA KO MU JE STRIC: Jakov Jozinović liči na njega, u pitanju je poznati sportista (FOTO)
Jakov Jozinović
Stars"LJUDI SU ISKOMPLEKSIRANI, ZAVIDNI I NEZADOVOLJNI SOBOM" Nemanja Stevanović o Jakovu Jozinoviću i neverovatnom uspehu: Ima taj osmeh, neku foru...
Nemanja Stevanović i Jakov Jozinović

00:28
Jakov zapevao Proeskog, Sofija Šašić pala u sevdah: Ćerka Željka i Sonje ne staje na koncertu Jozinovica Izvor: MONDO