Slušaj vest

Mevlida Durdžić, majka aktuelnog učesnika rijalitija "Zadruga 9 Elite" Asmina Durdžića, rešila je da prekine ćutanje i otvoreno progovori o burnim dešavanjima u kojima je njen sin glavna tema.

Mevlida Durdžić Foto: Printscreen/Instagram

Iako je Maja Marinković nedavno slavila rođendan, od Asminove porodice nije dobila čestitku, a Mevlida je sada otkrila zbog čega su odlučili da povuku takav potez.

"Prošlost Maje Marinković nas ne zanima"

Kako je Mevlida istakla, njen izostanak reakcije na Majin rođendan rezultat je nedefinisanog odnosa koji Maja ima sa njenim sinom.

- To je jednostavno rečeno, ono njeno ponašanje prema Asminu Durdždiću, bilo bi stvarno suvišno da sam ja bilo šta poslala. Ja devojku ne poznajem, ništa konkretno mi nije rekla. Ne bi bilo lepo da sam ja njoj išta poslala jer ne znam da li su stvarno zajedno i šta je taj njihov odnos.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Asminova majka je dodala i da je ne dotiču priče o skandalima iz Majine prošlosti, navodeći: "Ne poznajem je, šta je ona imala u prošlosti nas to ne zanima".

Brutalan udarac na Staniju Dobrojević: "Veću laž u životu nisam čula!"

Ipak, Mevlida je bila najsurovija kada je u pitanju bivša Asminova partnerka, Stanija Dobrojević. Na Stanijine tvrdnje da su je Asmin i njegov otac Mustafa nagovarali da proda svoj penthaus i preseli se u Linc, Mevlida je oštro reagovala.

- Ja veću laž nisam čula u životu. Ja imam 900 kvadrata pa živim u Austriji, odem dva tri puta tamo tokom godine. Nikada o tome nismo pričali.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić svađa Foto: Printscreen

Mevlida je otkrila detalje njihovog razgovora iz perioda kada je Stanija boravila kod njih u Austriji povodom otvaranja Asminovog kluba.

- Ja sam njoj rekla: "Stanija ti si u Americi, on je u Austriji, to ne funkcioniše", onda sam rekla ili ti dođi ovamo ili on da ide tamo. Ona je meni rekla da mora da čeka par meseci, do maja, da bi dobila njihovo državljanstvo i pasoš i da onda ima obezbeđenu penziju.

Mevlida tvrdi da Mustafa gotovo da nije ni komunicirao sa Stanijom, te da su razmenili jedva tri ili četiri rečenice na tom otvaranju. Iako se Stanija hvalila kako se vole i kako je na "sedmom nebu", Asminova majka ne krije razočaranje:

- Ja nju ne mrzim, ali zgadila mi se da ne želim ni da joj čujem ime. Ja ne znam kako se njena mama oseća kada ona priznaje koliko para je uzimala, a bila je zaključana. Ne znam što joj je mama davala da uzima pare od njega ako nisu bili zajedno.

O Aneli i Filipu Đukiću

Na samom kraju, Mevlida se kratko osvrnula i na novonastalu situaciju između Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

- Aneli i Filipa ne bih komentarisala. On je lep i kulturan dečko, nikada nije uvredio Asmina. Na sve načine idu da ih zavade, hvala Bogu pa nisu to uspeli, rekla je za dešavanja u Zadruzi 9 Eliti.