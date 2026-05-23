Zbog bivšeg supruga i njegove majke, pevačica Snežana Pavlović izgubila je kontakt sa decom, pa je u bolnoj ispovesti svojevremeno otvoreno pričala o teškim uslovima u kojima živi.

Ona je takođe objasnila zašto je više nema na muzičkoj sceni.

O Snežani javnost godinama nije znala ništa, a predstavila se publici takmičenjem u "Nikad nije kasno". Međutim, ono što je privuklo veliku pažnju jeste trenutak kada je društvenim mrežama kružio jedan njen snimak. Na tom viralnom videu ona sedi na travi ispred plastenika i peva pesmu "Sve je ljubav" koju, inače, izvodi Zorica Brunclik.

"Počeo je da me bije"

Snežana je nedavno otkrila da živi u teškim uslovima. Umesto mikrofona, uzela je motiku, a teškim radom zarađuje novac za život.

- Nadničim kod jednog čoveka i tako sada zarađujem. Inače sam se bavila pevanjem i kada sam uspela da se sklonim od partnera koji me je maltretirao, zaradila sam za ovo parče zemlje i četiri zida. Nemam mnogo, to je jedno odeljenje i imam struju, vodu, ali bez kupatila. Kupam se napolju kad je toplo vreme, crkva mi je obezbedila to oko struje - rekla je Snežana Pavlović u jednom momentu za Blic i priznala da je pevanjem prestala da se bavi jer su joj kolege otimale novac.

- Prestala sam da pevam jer su mi kolege uzimale pare. Subotom inače ne radim, imam vreme u koje idem u crkvu, a zaradiće se drugim danima kad treba. Zahvalna sam Bogu i na ovoliko koliko mi je dao. Da sam otišla na neke milionske svadbe, pitanje je koliko bih novca zaradila i koliko bi me kitio narod. Imala sam mnogo neprijatnih iskustava u muzici, pa sam zato otišla. Taj jedan čovek sa kojim sam radila je počeo i da me bije i njega sam ostavila - iskrena je Snežana u svojoj ispovesti.

U braku bila robinja

Pevačica je tada otvoreno priznala da je njen nekadašnji suprug voleo drugu ženu. Ne krije da je, kako kaže, pet godina bila robinja sa dvoje dece.

- Čovek sa kojim sam bila u braku je voleo drugu ženu. Bilo je tuča i svađa, to je trajalo dugo. Pet godina sam bila robinja sa dvoje dece.Uvek sam bila neželjena u njegovoj kući, porodica je decu okrenula protiv mene. Kada sam ih zvala da podelimo plac, htela sam to da ostavim njima da budu naslednici, međutim, nisu hteli da dođu. Oni su skroz pod uticajem ljudi sa kojima nisam dobra, tako da se ni ne javljaju ovako, ali dobro - priča nekadašnja pevačica za pomenuti medij, a potom dodaje:

- Sve i svašta sam radila u toj kući, neka to sada čuju moja deca. Oterao me je bez dece, ostali su siročići. Nisam morala da znam da me vara, i da jesam nema veze. Bilo me je briga. Trebalo je zapravo da oženi drugu ženu koja je pre mene došla da vidi tu kuću, pa eto, hteo je nju, a ne mene, pa me nije volio. On je mene ukrao zapravo, niko ga nije terao da me uzme. Pobegla sam od kuće sa 16 godina, šta sam tada znala? Decu sam tada rađala. Nije tu bilo ljubavi ni sloge, odlazila sam i vraćala se, ali njegova majka mene nije htela u toj kući. Otišla sam i to je to.

