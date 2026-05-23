Balkan je tokom godina ostao bez brojnih muzičkih zvezda čiji su životi tragično i prerano ugašeni.

Stravična nesreća koja se dogodila u noći između 21. i 22. maja zavila je Severnu Makedoniju u crno, a među četvoro nastradalih na skopskoj obilaznici su i operski pevač Riste Velkov i njegov sin Adam.

Toše Proeski

Zbog prerane i tragične smrt Tošeta Proeskog region je plakao danima. Toše je izgubio život 2007. godine u saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj. Imao je samo 26 godina, a njegova dobrota, humanost i neverovatan talenat učinili su da ga publika širom Balkana obožava.

Vest o njegovoj smrti izazvala je šok i nevericu, a hiljade ljudi danima je oplakivalo pevača čije pesme i danas diraju emocije.

Ksenija Pajčin

Beživotna tela u lokvama krvi, u stanu u Nikšićkoj ulici, pronašla je Ksenijina majka Ljubica, a komšije su nekoliko godina kasnije smogle snage da govore o jezivim detaljima tragedije. Ksenija je ostala upamćena kao bistra devojka, puna energije i života, a njene kolege ističu da nije bilo odanijeg prijatelja.

Darko Radovanović

Naredne godine Balkan je pogodila još jedna tragedija - smrt Darka Radovanovića. Pevač je poginuo 11. juna 2011. godine u stravičnoj nesreći kod Ostružničkog mosta. Tada je život izgubio i njegov menadžer Aca Milošević.

Na večni počinak Darka je ispratilo preko 5.000 ljudi, a sahranjen je na Gradskom groblju u Sremskoj Mitrovici. Pevačev pokojni otac do zadnjeg dana je krivicu zbog gubitka sina svaljivao na sebe.

Ljubiša Stojanović Luis

Samo mesec dana kasnije region je potresla vest da je u saobraćajnoj nesreći stradao Ljubiša Stojanović Luis. Pevač prepoznatljivog glasa i muzičkog izraza koji je spajao folk, džez i pop muziku poginuo je 2011. godine u 59 godini života ostavljajući iza sebe brojne hitove i neutušnu porodicu.

Saobraćajna nesreća dogodila se 31. jula na magistralnom putu između Bačke Topole i Novog Sada, kod naselja Feketić. Kako je policija tada saopštila do nesreće je došlo tako što je Luis, koji je vozio "Krajsler" beogradskih registarskih oznaka, iz neutvrđenih razloga prešao u suprotnu kolovoznu traku i sudario se s "Fordom" mađarskih registarskih oznaka koji je dolazio iz suprotnog pravca. Vozači su podlegli povredama na lčicu mesta, a povređeno je šest osoba.

Jelena Marjanović

Jedan od slučajeva koji je izazvao ogromnu pažnju javnosti jeste i ubistvo Jelene Marjanović 2016. godine. Njena smrt danima je bila glavna tema medija u regionu, dok je slučaj pratio veliki broj kontroverzi i spekulacija. Tragedija porodice Marjanović dugo je potresala javnost i ostavila brojna pitanja i deset godina kasnije.

Nakon višemesečne istrage, 2017. godine je kao osumnjičeni za ubistvo supruge uhapšenZoran Marjanović. Prvostepenom presudom 2022. godine, Marjanović je proglašen krivim i osuđen na dugogodišnju kaznu zatvora. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je 22. decembra 2023. godine presudu kojom je Marjanović osuđen na 40 godina robije i time je misteriozni slučaj ubistva ponovo vraćen na početak. Suđenje koje je počelo iznova i dalje traje, uz stalna odlaganja i nova saslušanja. Tokom 2025. i 2026. godine pred sudom su ponovo svedočili članovi porodice, dok su pojedini svedoci koristili zakonsko pravo da ne govore.

Šaban Šaulić

Veliki šok usledio je i 2019. godine kada je u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj stradaoŠaban Šaulić, koga su mnogi nazivali kraljem narodne muzike. Njegov odlazak potresao je čitav region, a kolege i prijatelji oprostili su se od njega emotivnim porukama i suzama.

Šaban je iza sebe ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni, brojne hitove i publiku koja ga ni danas ne zaboravlja.

Iako ih više nema, njihova muzika nastavila je da živi kroz generacije koje ih i dalje slušaju i pamte, a njihove sudbine ostale su kao podsetnik koliko život može biti nepredvidiv.