Slušaj vest

Pevačica i nekadašnja članica grupe "Luna", Ivana Krunić, otvoreno je progovorila o odnosu sa Banetom Čolakom, karijeri, učešću u rijalitiju, ali i o majčinstvu.

"Jako sam nesrećna..."

Ivana ističe da mnogo radi, pa je često umorna, ali objašnjava da je radoholik.

1/6 Vidi galeriju Ivana Krunić Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić, Printscreen

- Ponekad kada sam preumorna i onda kažem sebi: „Bože, kako bih ja lako sad mogla da budem domaćica.” Međutim, desi se da nekad imam nedelju dana pauzu od rada i bukvalno ne znam šta ću od sebe. Jako sam nesrećna. Baš sam radoholik. Volim da se družim s ljudima, da uveseljavam ljude. Svaki taj neki nastup vikendom meni dopuni moju energiju - iskrena je u razgovou koji je imala za Blic.

Otkrila da li se kaje zbog grupe "Luna"

Grupu "Luna" pamti po prelepom periodu života, ali otkriva i zbog čega se kaje.

1/4 Vidi galeriju Čeda Čvorak Foto: Kurir Televizija, Kurir

- Ne. Zašto bih se kajala? To je prelep period mog života. Kajem se samo što sam imala vere da su mi neki ljudi prijatelji koji nisu. Nije to jedina situacija u kojoj su se meni ljudi pokazali kao da mi nisu prijatelji i da čim su mogli su mi zabili nož u leđa - rekla je ona.

O Čedi: Svako će dobiti šta zaslužuje

- Neću više pričati sa njim zato što je to sad već deo pravnog sistema, ali lepe su stvari u pitanju, ali prosto više neću davati izjave vezane za njega. Od mog advokata je takav savet, tako da ne smem ništa da pričam o tome. Ja sam mali Kalimero i mnogo volim pravdu. Mnogo volim da svako, svako dobije ono što zaslužuje. Najređe sam borac za sopstvenu pravdu, ali sam mnogo češće borac za pravdu ljudi koji su u mojoj okolini - iskrena je u tom razgovoru.

O karijeri: Evo sad će osam miliona

- Bane dosta ima smisla za muziku i iz tog razloga, uvek volim da poslušam, da vidim kako njega radi neka pesma. Međutim, za pesmu “Gospodine”, koja mi je prvi hit u solo karijeri, niko se nije uhvatio za tu pesmu od ljudi koji su oko mene. Jedino sam ja želela da je snimim i godinu i po dana je taj demo snimak stajao kod mene. Imala sam još desetak demo snimaka koji na prvu loptu zvuče mnogo više komercijalno i kao da će nešto napraviti, ali mene ništa od toga nešto nije radilo. Nisam se naježila na to. Ovaj posao gledam da ti moraš da osetiš srcem sve, a ako razmišljaš radi biznisa, teško da ćeš dotaći ljude. Bane mi je rekao: „Jel ti se toliko sviđa ta pesma?” Ja rekoh: „Ma mnogo mi se sviđa. Hajde da je snimimo i to je to.” Evo sad će osam miliona. Svi je pevaju u klubovima. Brojke nisu ni bitne. Bitna stvar u svemu tome jeste da li publika na terenu ima reakciju, da li je peva i to je kako treba - objašnjava Ivana za pomeniti medij.



O neprijatnostima na nasupima

Krunićka se dotakla neprijatnih situacija, ali i one koja se dogodila njenom kolegi Radiši Trajkoviću Đaniju.

1/11 Vidi galeriju Ivana Krunić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija

- Kad uzmeš u obzir koliko godina Đani na estradi, pa moralo je nešto da se desi kad tad. Nikad mi se nije desila neprijatnost, osim onog u Sloveniji kada mi je žena dala poljupčić, ali s obzirom da je žensko bilo, to mi je čak i slatko. Alkohol je specifična stvar i neko ko je normalna osoba kad ga drmne taj alkohol znaš ono može da prebaci - objašnjava.

Šest godina u vezi sa menadžerom

Nakon šest godina ljubavi sa svojim menadžerom Banetom Čolakom, Ivana otkrva da li je ljubomoran ako joj se dogodi da joj muškarac iz publike priredi neki gest.

1/6 Vidi galeriju Bane Čolak Foto: Kurir Televizija, Printscreen

- Dešava se naravno da dobijem i ruže i poklone. I znak pažnje i da priđu momci i da poljube ruku. Meni je to sve prelepo, džentlmenski. I Banetu. On je operisan od ljubomore. Opet, s druge strane, ja zaista ne dajem povoda za tako nešto. Ja jako poštujem svog muškarca. Ne flertujem sa drugim ljudima privatno. Na bini normalno da ćeš da flertuješ sa publikom. Bane mi često kaže: „Što si se utetkila? Što si se tako obukla u rolku, helanke i pantalone. Daj čoveče, imaš neke lepe atribute. Mlada si, što ne bi pokazala tako nešto. “ - rekla je Krunićka.

Ne kaje se zbog rijalitija

Ljubav sa Banetom počela je u rijalitiju, a ona objašnjava kako sada vidi svoje učešće u tom formatu.

- Ne kajem se zbog učešća u rijalitiju. Poslovno mi je naškodio totalno. Totalno sam bila u minusu. Katastrofa. Privatno mi je doneo. Morala je da bude ta neka žrtva. Mi smo sada predobar tim i možda ništa od ovog napretka poslovno ne bi ni bilo da nas dvoje nismo kliknuli kao tim - rekla je ona.

Uništena karijera posle rijalitija

- Posle rijalitija mi je karijera bila uništena. Bila sam poljuljana. Ne samo zbog toga kroz šta sam prošla i nenaučena na takve ljude. I još plus to da volim da radim, a ne mogu da radim u tom periodu. Bane je nastavio je da radi poslove teške za njega zato što on ima taj neki problem sa nogom. Nisu to bili teški poslovi generalno, nego je stvar u tome da je sa tim problemom koji on ima sa nogom z*znuto raditi fizikalisanje. On se pokazao kao čovek koji nikad ne bi dopustio da njegova porodica bude bez dinara. Posle sve ono što je on učinio za mene i koliko se bori i koliko od jutra dok ne zaspi, on razmišlja o tome kako može da mi pomogne, da mi otvori neka vrata, da me bodri, da učini da budem srećna i da budem bolja verzija sebe, što kada dođe do toga da radim na sebi onda budem toliko zahvalna jer možda sama sebe nekad nikad ne bi pokrenula - iskrena je.

Biće venčanja

Priznala je da će se venčanje dogoditi.

Ovako oni izgledaju zajedno:

1/7 Vidi galeriju Ivana Krunić i Bane Čolak Foto: Printscreen/Instagram

- Hoće naravno, ali za to stvarno treba ozbiljna organizacija. Što se mene tiče, ja bih samo otišla kod matičara, u crkvu, završili bismo to i otišli negde na putovanje, ali s obzirom da je on takav čovek kakav jeste, ja bih njemu sve želje ovog sveta ispunila, a on voli te tradicionalne svadbe i što da ne. To je najmanje što mogu da učinim. Popiću jednu rakijicu pred to venčanje pa ću da izdržim - rekla je ona i dodala:

- Evo juče smo baš bili u crkvi Svete Petke na Kalemegdanu i ja kažem kad bi mogli sad odemo i to završimo, ali ne možemo jer nam je bitno da nam tu budu naši kumovi. Bilo bi lepo sledeće godine, ali uvek imamo neke druge prioritete i obaveze - objasnila je.

Plaši se porođaja: Hoće da usvoji dete

- Ja mislim da ako bi neko bio super majka, da sam to ja i Bane ćale, ali je stvar u tome da mislim da je najlakše napraviti dete. Kada mi izgradimo to neko naše gnezdo kako smo mi zamislili, to nam je jedno od najvećih snova. Kad upoznaš pravu osobu i kad imaš pravu ljubav pored sebe, nekako imaš potrebu da pređeš na neki viši čin, a to je da imaš dete sa tom osobom. Šta je lepše nego da proizvod takve ljubavi velike trčkara ispred tebe? Da te zove mama, tata, znaš. Tako da jedva čekam to. Biće jednog dana sigurno. Volela bih da usvojim dete. To mi je bio san od detinjstva. Ako su moje drugarice glumile da budu mame, da imaju stomake, pa stave onaj jastuk ispod. Ja sam sanjala da odem u sirotište i da unajmim preko koje bih otišla u Afriku, gde bih upoznala decu koja nemaju osnovne uslove za život ili da odem tamo gde su deca bez roditelja. U krajnjem slučaju, razmišljala sam i o tome zato što imam veliki strah od porođaja - kaže ona i dodaje:

1/8 Vidi galeriju Ivana Krunić Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija, Sonja Spasić

- Nije to razlog zašto još uvek nemam dete. Ja imam strah kad odem da vadim krv iz prsta, ja padam u nesvest. Kad letim avionom, ja padam u nesvest. Moram prvo da radim malo više na sebi, da pripremim sebe da bih mogla jednog dana da budem nekome majka, jer mislim da roditeljstvo je najozbiljnija životna uloga i nikad u životu ne bih tako olako ušla u tako nešto. Ja moram kada dođe dete da ceo život predodredim tom detetu. Prvo ne mogu sebi više biti na prvom mestu. Sve ću da pripremim, da se iživim, da doživim i onda da se upustim. Volela bih da imamo jednu kuću, neki veliki plac sa puno životinja i da u nekom zdravom okruženju vaspitavamo decu. Mene karijera nikad nije kočila u privatnom životu, samo mi je krivo što sam čula da je mnogo teško danas usvojiti, da je procedura mnogo komplikovana, ali kad nešto želiš, samo treba da se boriš za to - zaključila je ona u razgovoru za Blic.

Ivana ne krije i Bane ima istu želju, da usvoje dete, pa se zajedno nadaju da će da sviju svoje porodično gnezdo.

Pogledajte njen snimak od ranije: