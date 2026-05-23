Dejan Dragojević kog javnost pamti kao pobednika pete sezone rijalitija "Zadruga" podelio je lepe vesti sa svojim pratiocima na Instagramu.

Naime, on je objavio fotografiju sa svojom izabranicom Jovanom Stojanović. Njih dvoje će uskoro postati roditelji. Oni su njihovu sreću podelili sa celim internetom, a nastala je na Petrovoradinskoj tvrđavi u Novom Sadu.

Na slici Dejan ljubi trudnički stomak svoje drage.

On nije krio neopisivu sreću i emocije povodom novog životnog izazova, pa je na mrežama podelio svoja osećanja i posvetio svojoj partnerki emotivne reči, a tom prilikom se i našalio na svoj račun.

- Još malo i ovaj život počinje da ima smisla. Ovo je toliko prelepo i stresno. Svakog dana se smejemo i gledamo u bebu koja je veličine jabuke i raste ispod stomaka. Sam ovaj moj pogled na Jovanu kao ženu koja nosi naše dete je posebna priča. Žene su toliko jake, žene su nešto najlepše što postoji i to pogotovo u ovom periodu. Uvek sam govorio sve bih dao da se ostvarim kao roditelj sa ženom koja će biti najbolja majka i Bog mi je poslao ovo najdivnije biće. Verovao sam da se nismo slučajno sreli i evo dokaz... Ljubav je ono što nas pokreće i što daje nadu životu. Podrška svim trudnim ženama, majkama, jer ova ljubav prema bebi koja raste je neopisiva, jedva čekam da se Jovana porodi i da uhvatim tu malu rukicu i ljubim nosić. Naši trudnički dani koji su teži meni nego Jovani, hahah, imam mučnine - napisao je on.

Na redu je svadba

Gostujući u emisiji "Magazin In" kod Sanje Marinković, on je nedavno otkrio da planira da stane na ludi kamen.

Dragojević je iznenadio sve prisutne svojim nesvakidašnjim stavom o braku, istakavši da želi u potpunosti da rastereti svoju buduću suprugu svih poslovnih obaveza.

Pobednik Zadruge 5, Dejan Dragojević, posle dosta vremena se pojavio u emisiji "Amidži šou"

- Šta se muškarcima više prašta? - upitala ga je prvo voditeljka.

- Prevara. Muškarac uvek lakše prođe, a žena dobije osudu. Žena se gleda kao cvet, a ne ide da ga svako dira - rekao je Dejan, a onda otkrio kakvi su mu planovi za budućnost:

- Treba da se ženim, posao će mi biti da budem muž. Planiram da se oženim, dugo sam u vezi. Ja sam rekao da ću da povijem leđa da žena ne mora ništa da radi. Ona je profesionalni šminker. Ja sam za to da žena ne treba da radi ništa - pričao je Dragojević.

