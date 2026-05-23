Slušaj vest

Kako smo već preneli, pobednik pete sezone Zadruge, Dejan Dragojević, postaće otac, a lepe vesti je podelio sa celim internetom.

On i njegova izabranica Jovana Stojanović čekaju prvo dete, a Dejan se sada oglasio za Pink.rs, otkrivši više detalja.

Plašio se da se ne razočara ponovo

Dragojević priznaje da ga je bilo strah, a uzbuđenje zbog dolaska prinove ne može da sakrije.

- Osećao sam se prelepo, bilo me je strah da možda nije ono da kasni par dana, pa onda opet razočaranje. Ali hvala Bogu, sve je ispalo kako treba - rekao je Dejan za pomenuti medij, pa otkrio kako je saznao za radosne vesti.

1/4 Vidi galeriju Dejan Dragojević u Meki Foto: Printscreen

- To je posebna priča, ali dogodilo se kada sam otišao u Saudijsku Arabiju i to na petak. Nazvala me je i pokazala test, u tom trenutku još Ramazan, a ja udaljen od nje 3000 km. Neopisiv osećaj radosti, zahvalnosti. Čak sam joj rekao: “Nemoj da me sprdaš, znaš da sam na svetom mestu!”. Jer toliko smo testova iskoristili i prosto čovek posle puno pokušaja odustane. Svi su se oduševili, pojedinačno smo im govorili i pokazivali test. Svima je bilo baš drago i svi su se radovali. Ovo je ono što ponovo spaja porodicu i može da bude vreme još lepše provedeno - bio je iskren nekadašnji pobednik Zadruge u tom razgovoru.

Majka Biljana savetuje snajku

Ovom prilikom, otkrio je da njegova majka Biljana daje smernice svojoj snaji Jovani.

- Savetuje je, ali nema boljeg savetnika od mene. Ima mama uvek neke savete, ali ja ne dozvoljavam da se meša bilo ko. Jovana kako se oseća tako funkcioniše, a ja je podržavam - objasnio je.

Ime za bebu

Dejan ističe u tom razgovoru da je sređivanje kuće u toku, ali da ime za bebu još nisu odabrali.

- Nismo još, počeli smo sa sređivanjem kuće to nam je mnogo bitnije i sav fokus je tu. Ime ćemo pred kraj, kako god samo da bude živo i zdravo - rekao je.

1/6 Vidi galeriju Dejan Dragojević demolira kuću Foto: Printscreen

On je zatim odgovorio na pitanje da li će biti storg.

- Šta znam, biću i strog i dobar ali ono šta je sigurno je da ću dati maksimum da to dete bude lepo vaspitano, kulturno i da ne napravi moje greške - zaključio je Dragojević.

"Život počinje da ima smisla"

Podsetimo, on je objavio lepe vesti sa celim svetom sledećim rečima:

- Još malo i ovaj život počinje da ima smisla. Ovo je toliko prelepo i stresno. Svakog dana se smejemo i gledamo u bebu koja je veličine jabuke i raste ispod stomaka. Sam ovaj moj pogled na Jovanu kao ženu koja nosi naše dete je posebna priča. Žene su toliko jake, žene su nešto najlepše što postoji i to pogotovo u ovom periodu. Uvek sam govorio sve bih dao da se ostvarim kao roditelj sa ženom koja će biti najbolja majka i Bog mi je poslao ovo najdivnije biće. Verovao sam da se nismo slučajno sreli i evo dokaz... Ljubav je ono što nas pokreće i što daje nadu životu. Podrška svim trudnim ženama, majkama, jer ova ljubav prema bebi koja raste je neopisiva, jedva čekam da se Jovana porodi i da uhvatim tu malu rukicu i ljubim nosić. Naši trudnički dani koji su teži meni nego Jovani, hahah, imam mučnine - napisao je on na Instagram nalogu.

Biće svadbe

Gostujući u emisiji "Magazin In" kod Sanje Marinković, on je nedavno otkrio da planira da stane na ludi kamen.

Dragojević je iznenadio sve prisutne svojim nesvakidašnjim stavom o braku, istakavši da želi u potpunosti da rastereti svoju buduću suprugu svih poslovnih obaveza.

1/6 Vidi galeriju Pobednik Zadruge 5, Dejan Dragojević, posle dosta vremena se pojavio u emisiji "Amidži šou" Foto: Pink

- Šta se muškarcima više prašta? - upitala ga je prvo voditeljka.

- Prevara. Muškarac uvek lakše prođe, a žena dobije osudu. Žena se gleda kao cvet, a ne ide da ga svako dira - rekao je Dejan, a onda otkrio kakvi su mu planovi za budućnost:

- Treba da se ženim, posao će mi biti da budem muž. Planiram da se oženim, dugo sam u vezi. Ja sam rekao da ću da povijem leđa da žena ne mora ništa da radi. Ona je profesionalni šminker. Ja sam za to da žena ne treba da radi ništa - pričao je Dragojević.

Pogledajte šta je Dejan ranije govoio o islamu: