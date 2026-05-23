Radosne vesti juče su stigle u dom pevača Joce Stefanovića i njegove supruge Ive Bojanović koja je rodila sina. Mališan se zove Vukan, a sada je osvanula i prva porodična fotografija iz porodilišta.

Dok je držao naslednika u rukama, Joca nije skidao osmeh sa lica, a hrabra mama koja po treći put donosi novi život na svet, nije krila sreću što je sve prošlo u redu.

Foto: Instagram

- Stigao nam je Vukan. Ima da ga mazimo i volimo, i gnjavimo i razmazimo. I naravno, kimono mu ne gine - pisalo je u opisu ove radosne fotografije.

Lak i brz porođaj

- Iva je imala veoma lak i brz porođaj, sve je prošlo u najboljem redu. Beba je teška 3.400 grama i duga 49 centimetara, svi su presrećni i emotivni. Joca trenutno spava, od sreće nije znao gde će, ali ga je sad sve stiglo – rekao je izvor za Informer.

"Ja sam tu da klimnem glavom"

Joca je ovako govorio o Ivi dok je bila u blagoslovnom stanju:

- Iva je super, ona je ozbiljan car. Njoj je ovo treća trudnoća, meni prva. Mi joj stalno govorimo da leži i odmara, ali ona ne može da miruje. Ipak, sada mora da uspori. Porodiće se u Narodnom frontu. Pripremamo sobu za bebu, kupujemo krevetac... Sve radimo polako i normalno. Ne jurimo brendove i luksuz, najvažnije nam je da dete bude zdravo i da ima srećno detinjstvo - rekao je Joca za Kurir ranije.

Potom, tada je na pitanje o kupovini kreveca rekao:

- Ja sam tu samo da klimnem glavom i kažem "može, kupi"- istakao je pevač dokazavši da veruje volji svoje supruge.

Značenje imena Vukan

Ovo staro srpsko ime iznova je dobilo na popularnosti poslednjih godina, a njegovo značenje dolazi od imenice vuk. Naime, u vreme kada se verovalo da imena imaju magijsko dejstvo, dečaci su dobijali ime Vuk ili Vukan da bi roditelji zastrašili “zle duhove” imenom potomstva i tako ga sačuvali od bolesti i umiranja.

Poreklo: Ime potiče od staroslovenske reči za životinju vuk, što u istorijskom kontekstu vuče koren i iz reči sa značenjem "derikoža".

Istorijski značaj: Ime je duboko ukorenjeno u srpskoj tradiciji. Najpoznatiji istorijski nosilac ovog imena bio je veliki župan Vukan Nemanjić, najstariji sin Stefana Nemanje i brat Svetog Save.

