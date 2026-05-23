Džejla Ramović je pevačica koja je osvojila publiku svojim talentom, a odrasla je u Goraždu u porodičnoj kući koja se izdvaja po izuzetnoj lokaciji i pogledom na ceo grad.

Komšije mlade pevačice o njoj imaju samo reči hvale, a ona je postala simbol pravog uspeha i skromnosti.

Oaza mira u kojoj je odrasla je prostrani dom na tri sprata, a okružuju je brda i šuma. Detinjstvo je provela tu sa roditeljima i sestrama sa kojima je, inače, jako bliska.

Evo šta kaže nastavnica o njoj

Ljudi iz njenog kraja ističu da je Džejla od malena bila lepo vaspitana, pa se tako kroz svoju karijeru nije služila spletkama i skandalima, već svoj rad temelji na talantu, inteligenciji i osmehu koji osvaja mnoga srca.

Ramovićkina nekadašnja nastavnica ju je najbolje opisala.

- Džejla je jednostavna, bez obzira na to šta se pisalo i kako se pisalo, ona uvek pokušava da pronađe neki lep, kulturan odgovor, da pronađe sebe. Taj glas koji ima treba da neguje, kao i dušu i osmeh. Hvala Bogu što imamo Džejlu Ramović - rekla je ona za Blic.

Obrazovanje kao prioritet

Od samog početka, Džejla je fokus stavljala na školstvu i obrazovanju. Upisavši fakultet, bila je potpuno posvećena učenju. Time je pokazala ambiviju i veliku želju za daljim razvojem.

Njena priča pokazuje svima da uspeh dolazi uz predanost, skromnost i uživanje pravih vrednosti.

"Gledala sam zaljubljeno Jakova"

Ono što je mnoge iznenadilo jeste Džejlino priznanje o tome koliko ju je zajednički trenutak sa Jakovom Jozinovićem poneo. Iako je poznato da izbegava da gleda sebe na ekranu, ovaj put je napravila veliki izuzetak.

Ovako su izgledali zajedno na koncertu sa kog smo izveštavali:

- Ja sam od onih koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledavam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala10 puta - priznala je.

Za svog kolegu Jakova Jozinovića imala je samo reči hvale, ne krijući oduševljenje njegovim talentom: "On je jako harizmatičan i ima divnu energiju. Ne mora da se ima toliko pesama da bi se napravio uspeh".

