Naš pevač Darko Lazić pridobio je srca publike još u takmičenju "Zvezde Granda", a potom je izgradio uspešnu karijeru. Budući da je stekao popularnost, o mnogim njegovim životnim situacijama je javnost informisana.

Međutim, velikom delu publike nisu poznati detalji o Darkovom obrazovanju i struci.

Još ranije je ga je privlačila profesija frizera, pa se zbog toga odlučio da to znanje i stekne. Naime, Lazić je završio srednju frizersku školu i želeo je time da se bavi u životu.

Kako je vremenom počeo da snima pesme, shvatio je da je taj karijerni put mnogo isplativiji, pa nikada nije radio u svojoj zvaničnoj struci.

"Noću mu je najteže"

Podsetimo, Katarina Lazić, pevačeva supruga, nedavno je otkrila za "Blic" kako Darko prolazi kroz težak period nakon smrti rođenog brata Dragana.

- Nije, nije mu lako. Verujem i da mu nije lako ni da zapeva, ali on mora biti nasmejan. Mislim, niko neće doći da gleda nekog ko je na bini namršten. Jednostavno, to je opis njegovog posla, da on zabavlja ljude, da nasmeje ljude, ali i sigurna sam da mu nije lako ni da se nasmeje, ni da bude raspoložen, da deluje raspoloženo i kad nije raspoložen. Ali opet kažem, sve je to u opisu njegovog posla, tako da mislim da on to dobro gura. Ja gledam da budem uvek uz njega i pre svega ovoga, a pogotovo sada, a i mislim da ga deca dosta oraspolože. Mislim da ga deca dosta podižu što se tiče svega toga. Volim i ja da ga podižem, da pričam s njim, da budem uz njega - rekla je ona tada.

U tom razgovoru, Kaća je otkrila da je Darku noću najteže.

- Uglavnom je to uveče kad, kad deca odu u krevet, kada ostane sam ili sa mnom, mislim da je mu je nekako tada najteže, onda se priseća nekih trenutaka. Na primer, evo baš juče smo se penjali na drvo i brali trešnje i njemu je uveče bilo teško, bilo mu je i u tom trenutku teško, ali uz tu decu, tu smo se šalili i bilo je okej. Međutim, uveče kaže da se setio da je on to isto radio sa svojim bratom i onda mu je onako bilo izuzetno teško. Kada tako prolazi neke stvari koje je prolazio sa njim, pa mu se vraća film - objasnila je ona.

