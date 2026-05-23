DRAGANU MIRKOVIĆ PUBLIKA DOČEKALA KAO KRALJICU: Spektakl na koncertu Tanje Savić u Zagrebu (VIDEO)
Jedan od najemotivnijih trenutaka na koncertu Tanje Savić u Areni Zagreb dogodio se kada se na sceni pojavila regionalna muzička zvezda Dragana Mirković kao specijalna gošća večeri.
U trenutku kada je Dragana izašla pred publiku, arenom su odjeknule ovacije i gromoglasan aplauz, dok su emocije preplavile i publiku i pevačice.
Zagrebačka publika dočekala je Draganu kao pravu kraljicu estrade, uz ogromnu ljubav i poštovanje koje traje decenijama.
Emocije nisu krile ni Dragana ni Tanja, koja je više puta tokom karijere isticala da joj je upravo Dragana bila veliki muzički idol i uzor. Zato je pevačica bila posebno srećna što je jedna od najvećih zvezda regionalne scene uveličala njeno veče i došla da je podrži na prvom solističkom koncertu u Areni Zagreb.
Njihov zajednički trenutak na sceni izazvao je oduševljenje publike, koja je uglas pevala njihove hitove. Poznato je i da je Dragana od samog početka Tanjine karijere bila uz nju i pružala joj podršku, a večerašnji susret u Zagrebu još jednom je pokazao koliko među njima postoji poštovanje i iskreno prijateljstvo.
Podsetimo, Dragana će se 27. juna pojaviti i na koncertu “Južni vetar festival” koji je zakazan na Tašmajdanu.
Tanju kao i na svakom koncertu do sada prati plesačka grupa “Dare to dance” Ivana Mileusnića.
