Jedan od najemotivnijih trenutaka na koncertu Tanje Savić u Areni Zagreb dogodio se kada se na sceni pojavila regionalna muzička zvezda Dragana Mirković kao specijalna gošća večeri.

U trenutku kada je Dragana izašla pred publiku, arenom su odjeknule ovacije i gromoglasan aplauz, dok su emocije preplavile i publiku i pevačice.

Foto: Nataša Milinković

Zagrebačka publika dočekala je Draganu kao pravu kraljicu estrade, uz ogromnu ljubav i poštovanje koje traje decenijama.

Emocije nisu krile ni Dragana ni Tanja, koja je više puta tokom karijere isticala da joj je upravo Dragana bila veliki muzički idol i uzor. Zato je pevačica bila posebno srećna što je jedna od najvećih zvezda regionalne scene uveličala njeno veče i došla da je podrži na prvom solističkom koncertu u Areni Zagreb.

Njihov zajednički trenutak na sceni izazvao je oduševljenje publike, koja je uglas pevala njihove hitove. Poznato je i da je Dragana od samog početka Tanjine karijere bila uz nju i pružala joj podršku, a večerašnji susret u Zagrebu još jednom je pokazao koliko među njima postoji poštovanje i iskreno prijateljstvo.

Podsetimo, Dragana će se 27. juna pojaviti i na koncertu “Južni vetar festival” koji je zakazan na Tašmajdanu.

Tanju kao i na svakom koncertu do sada prati plesačka grupa “Dare to dance” Ivana Mileusnića.

