Slušaj vest

Na samom kraju spektakularnog koncerta u Areni Zagreb, Tanja Savić priredila je publici trenutak za pamćenje kada je na bis zapevala svoj veliki hit „Zlatnik“.

Najemotivniji trenutak večeri i pravi delirijum u dvorani nastali su upravo tada, a posebnu čar celoj atmosferi dala je Dragana Mirković koja je zajedno sa Tanjom otpevala ovu pesmu.

Čim su krenuli prvi taktovi, cela arena pevala je uglas sa njima, dok su emocije preplavile publiku. Hiljade upaljenih telefona napravile su atmosferu za pamćenje, a Tanja nije krila koliko je dirnuta reakcijom publike.

02:13 Tanja Savic i Dragana Mirković otpevale Zlatnik Izvor: A. Milinković

Koncert je od samog početka ispunio sva očekivanja fanova koji su sa velikim nestrpljenjem čekali ovaj spektakl. Publika je od prve pesme pevala zajedno sa Tanjom njene najveće hitove, a energija u dvorani nije opadala tokom cele večeri.

Po reakcijama publike i atmosferi koja je vladala tokom cele večeri, nema sumnje da će se ovaj koncert dugo prepričavati kao jedan od najemotivnijih nastupa u dosadašnjoj bogatoj karijeri Tanje Savić, koja za svoju publiku već priprema nove koncerte i brojna iznenađenja.

Pogledajte kako je Draganu Mirković dočekala publika: