Sloba Vasić večeras nastupa u jednom beogradskom lokalu, a tim povodom, izašao je pred okupljene medije među kojima je bio i Kurir i prvi put progovorio o temi o kojoj javnost danima bruji.

Naime, pevač se prvi put otvoreno glasio sada nakon što je nekoliko dana boravio u ustanovi "Laza Lazarević"

- Tog trenutka je "Laza Lazarević" bolnica bila jedina dežurna. Da je druga ustanova bila dežurna, otišao bih tamo - objašnjava Sloba zašto se baš tu uputio.

"Svakom može da se desi"

- Ništa strašno. Desilo se šta se desilo, ne želim da se vraćam na to. Imao sam neprijatnost i nisam mogao da uđem na let. Svakom čoveku može da se desi tako nešto, sve je za ljude. Nije ništa strašno, uglavnom. Kao što sam i pre neki dan rekao medijima, ja sam običan čovek kao i svi ostali i u skladu u tim se i ponašam - kaže.

Pevač je istakao da mu je prijala izolacija.

- Prijala mi je izolacija, malo da čovek ohladi glavu od svega. Ja sam dobrovoljno otišao tamo - naglašava.

"Anskioznost traje"

Javnosti je već neko vreme poznato da Sloba ima problem sa anksioznošću, o čemu je i ranije govorio,

- Anksioznost je nešto što traje, siguran sam da to ima veze sa svim, ali izboriću se - iskren je pevač.

Kao uzork incidenta sa aerodroma, Vasić navodi alkohol.

- Tih dana sam malo više popio, to je uzrok - objašnjava.

"Nije sramota reći da imaš problem"

- Imao sam podršku svoje supruge i bliskih ljudi. Nije sramota reći da imaš problem, te ustanove za to i služe, da bi ljudi porazgovarali sa nekim ko je stručan za njihov problem. Doktori su jako dobri, preporučujem svima. Nije ništa strašno, svi smo mi ljudi. Strašno je jedno kada drugi osuđuju to jer nisu prošli kroz tako nešto - kaže.

On se potom nadovezao da ima terapiju, pa rekao više o tome.

- Imam terapiju, nemam preporuku za kontorlu, ali ću svakako ići na terapije i raditi na sebi - ističe.

Alkohol je bio okidač

- Za sve u životu mora da postoji neki okidač, meni je to bio alkohol. Ja zbog toga nisam mogao da uđem na let, pa me je razbesnelo. Ima načina da se izađe iz toga, samo što sam ja javna ličnost, pa se to gleda drugačije - rekao je Sloba.

Pevač se zatim nadovezao na stereotipe koji se vezuju za ustanovu u kojoj je boravio.

- Kad se pomene "Laza Lazarević" svi pomisle da tu dolaze samo ljudi koji su u baš teškom stanju. To je ustanova gde čovek treba da se obrati kad ima problem - kaže Sloba.

Supruzi je bilo teško

- Verovatno ste videli moju prvu reakciju, bila sam uplakana. Bilo je teško i naporno, nisam jela. Ali eto, bar sam malo smršala (smeh) - uspela je da se našali Slobina supruga.

Kaže da je imala dosta poziva poslednjih dana sa nepoznatih brojeva, ali nije želela da menja broj.

- Nisam htala da promenim broj, a imala sam dosta poziva, ali do juče se nisam javljala na nepoznate brojeve - kaže ona.

Kolege dale veliku podršku

Sloba je naveo koje kolege su u poslednje vreme bile tu za njega i njegovu ženu.

Pogledajte šta je sve rekao:

- Još uvek nisam upalo telefon, ne želim da čitam sve što piše, ali hvala kolegama koji su bili tu, a to su Sloba Radanović, Andreana Čekić, Darko Lazić. Darko me je stalno zvao, i mene i suprugu. Aleksandra Mladenović i Aleksandra Bursać isto, hvala svima - zahvalio se pevač.

"Ljudi ne razumeju"

Na kraju, objasnio je kako se nosi sa lošim komentarima.

- Ima negativnih komentara, ali to su ljudi koji ne razumeju situaciju i nekog ko ima tegobu i takav problem. Neka razmišjaju kako god hoće, ja sad moram da dignem glavu i idem napred. Da budem tu za suprugu, ćerkicu i sve koji me vole. Radiću na sebi - iskren je Sloba.

Na pitanje da li mu prija što je danima glavna tema portala rekao je sledeće:

- Prija mi, što da ne. Ne prija mi što je bilo na taj način, ali eto - zaključio je.

- Ja sam ga birala i snosim sve posledice i prednosti. Nisam se nikad pokajala što sam s njim - iskrena je supruga.

