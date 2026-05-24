ĆERKA GOCE TRŽAN DOBILA POSEBNO IZNENAĐENJE ZA ROĐENDAN: Lena se odmah pohvalila - dve reči dečka fudbalera je raznežile (FOTO)
Ćerka Goce Tržan, Lena Marinković, proslavila je u subotu 19. rođendan, ameđu prvima joj je čestitao dečko fudbaler. Lena se zatim pohvalila poklonom koji je navodno dobila upravo od izabranika.
Objavila je na društvenoj mreži Instagram fotografiiju na kojoj je ogroman buket cveća kao - kinder jaja. U cvetnom aranžmanu je bila i figura srca s natpisom "Volim te".
Posetimo, fudbaler Partizana sa kojim je Lena u vezi, Vukašin Jovanović podelio je njihovu zajedničku fotografiju i u opis stavio emotikon vereničkog prstena čime je izazvao mnoštvo komentara.
"Vukašin je fino dete"
Inače, Goca je nedavno komentarisala ćerkinu vezu.
- Nije ga ona javno pokazala, dečko je došao na koncert! Nisu umakli novinarima - kazala je prvo Goca.
"Živela je kao nomad zajedno sa mnom"
Podsetimo, nedavno se Goca Tržan prisetila Leninog odrastanja i toga kako ju je svuda vodila sa sobom i hranila u bekstejž.
- Ja sam odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Ona je živela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku - rekla je Goca za WTF radio, a onda otkrila da je ćerku čak vodila i na nastupe kada je ona imala samo mesec i po dana.