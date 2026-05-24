SLIKALA SE ZA PLEJBOJ, MUŠKARCI SU DRHTALI ZBOG NJE Sa samo 17 godina se prvi put pojavila kod Minimaksa, danas oduzima dah svojim oblinama (FOTO)
Nives Zeljković poznata kao Nives Celzijus je bila pravo osveženje kada se pojavila na muzičkoj sceni.
Sigurna u sebe, vrcava i vrlo provokativna, harala je početkom 2000-ih godina.
Prvo pojavljivanje
Iako je bila aktuelna tih godina, njeno prvo pojavljivanje na muzičkom nebu bilo je zapravo 1997. godine i to sa 17 godina. Celzijusovu je prvu otkrio Milovan Ilić Minimaks kod kojeg je gostovala iste godine, a koji je tada radio na TV Palma.
Pojavljivala se u vrlo smelim izdanjima sa komadima garderobe koji su više otkrivali nego pokrivali, dok je publika uživala u njenoj pojavi.
Mnogi je pamte kao vatrenu crnku sa bezobraznim oblinama koje je volela da istuče u prvi plan.
Danas
Danas čini se da ona vodi mirniji i povučeniji život, međutim i dalje tu i tamo provocira.
Nives se udala 2005. godine za fudbalera Dina Drpića sa kojim iz braka ima sina Leona i ćerku Taišu ali taj brak nije potrajao. Pevačica u njenoj burnoj biografiji je slikanje za duplericu Plejboja, mnogi je se sećaju sa utakmica na kojima se pojavljivala bukvalno u grudnjaku.
Nives Zeljković, poznatija kao Nives Celzijus, jedna od najatraktivnijih Hrvatica, a nedavno je pričala o tome kako njeni koreni vuku iz Srbije.Posetila i selo Lovćenac gde su joj živeli baba i deda.
Nives Celzijus vidno je bila uzbuđena što će opet doći u Vojvodinu, u selu gde joj se bude najlepše uspomene na detinjstvo.
- Ovo je moje najdraže mesto na svetu nakon Zagreba. Tu sam provodila najlepše leto u detinjstvu sa mojim babom i dedom. Mi deca smo tu naučili da se radujemo malim stvarima kao recimo da idem sa bakom na pijacu da prodam domaće voće i povrće ili kada deda napravi užinu pa na puter kiflu namaže krem - rekla je ona tada.
"Nisam promenila prezime"
Mnogo se spekulisalo da je Nives uzela prezime od svog supruga kako bi "zavarala trag" odakle je. Ona sada demantuje sve te tvrdnje.
- Moj Lovćenac… Pisalo se kako sam promenila prezime u Celzius jer sam ga se sramila, a ja nikad nisam menjala prezime baš u čast mog deda Nikole Zeljkovića koji nije imao muške naslednike, tako da nikad nisam ni uzela muževo prezime. Nisam se rodila u Lovćencu. Rođena sam u Zagrebu, baš kao i moja mama, a moji baka i deda su u nekom trenutku života odselili u Lovćenac zbog bakine bolesti. Ali da, ja volim Lovćenac skoro kao da jesam.