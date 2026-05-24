Nives Zeljković poznata kao Nives Celzijus je bila pravo osveženje kada se pojavila na muzičkoj sceni.

Sigurna u sebe, vrcava i vrlo provokativna, harala je početkom 2000-ih godina.

Prvo pojavljivanje

Iako je bila aktuelna tih godina, njeno prvo pojavljivanje na muzičkom nebu bilo je zapravo 1997. godine i to sa 17 godina. Celzijusovu je prvu otkrio Milovan Ilić Minimaks kod kojeg je gostovala iste godine, a koji je tada radio na TV Palma.

Pojavljivala se u vrlo smelim izdanjima sa komadima garderobe koji su više otkrivali nego pokrivali, dok je publika uživala u njenoj pojavi.

Mnogi je pamte kao vatrenu crnku sa bezobraznim oblinama koje je volela da istuče u prvi plan.

Danas

Danas čini se da ona vodi mirniji i povučeniji život, međutim i dalje tu i tamo provocira.

Nives se udala 2005. godine za fudbalera Dina Drpića sa kojim iz braka ima sina Leona i ćerku Taišu ali taj brak nije potrajao. Pevačica u njenoj burnoj biografiji je slikanje za duplericu Plejboja, mnogi je se sećaju sa utakmica na kojima se pojavljivala bukvalno u grudnjaku.

Nives Zeljković, poznatija kao Nives Celzijus, jedna od najatraktivnijih Hrvatica, a nedavno je pričala o tome kako njeni koreni vuku iz Srbije.Posetila i selo Lovćenac gde su joj živeli baba i deda.

Nives Celzijus vidno je bila uzbuđena što će opet doći u Vojvodinu, u selu gde joj se bude najlepše uspomene na detinjstvo.

- Ovo je moje najdraže mesto na svetu nakon Zagreba. Tu sam provodila najlepše leto u detinjstvu sa mojim babom i dedom. Mi deca smo tu naučili da se radujemo malim stvarima kao recimo da idem sa bakom na pijacu da prodam domaće voće i povrće ili kada deda napravi užinu pa na puter kiflu namaže krem - rekla je ona tada.

"Nisam promenila prezime"

Mnogo se spekulisalo da je Nives uzela prezime od svog supruga kako bi "zavarala trag" odakle je. Ona sada demantuje sve te tvrdnje.

- Moj Lovćenac… Pisalo se kako sam promenila prezime u Celzius jer sam ga se sramila, a ja nikad nisam menjala prezime baš u čast mog deda Nikole Zeljkovića koji nije imao muške naslednike, tako da nikad nisam ni uzela muževo prezime. Nisam se rodila u Lovćencu. Rođena sam u Zagrebu, baš kao i moja mama, a moji baka i deda su u nekom trenutku života odselili u Lovćenac zbog bakine bolesti. Ali da, ja volim Lovćenac skoro kao da jesam.