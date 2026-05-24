Pevač Zdravko Čolić i nekadašnja koreografkinja Leposava Stefanović, poznatija kao Lokica, bili su izuzetno bliski saradnici i prijatelji, ali su pre više od 40 godina potpuno prekinuli svaki kontakt. Razlog za ovaj dugogodišnji prekid prijateljstva bila je jedna iskrena izjava poznate koreografkinje koja je slavnog pevača tada duboko pogodila.

Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina, Lokica Stefanović, osnivačica plesne grupe "Lokice", i Zdravko Čolić bili su nerazdvojni prijatelji. Njena plesna grupa često je nastupala sa njim, a koliko su bili bliski svedoči i to da ga je Lokica više puta opisivala kao člana porodice, doživljavajući ga gotovo kao rođenog brata.

Izjava koja je dovela do razdora

Prekretnica u njihovom odnosu dogodila se tokom snimanja filma "Pjevam danju, pjevam noću". Sve je počelo kada je Lokica prokomentarisala Čolićev talenat za ples pred rediteljem filma.

- Kada smo snimali film 'Pjevam danju, pjevam noću', rekla sam reditelju Jovanu Ristiću da Zdravko nije talentovan za igru. Kako je to bio film o Čoli, reditelj mi je rekao da su svi - prijatelji, kolege, pa čak i učiteljice - 'šećerili' izjave o njemu, i da sam ja zapravo jedina koja kaže ono što svi vide: da Zdravko ne zna da igra".

Žaljenje i nada za pomirenjem

Lokica se kasnije osvrnula na ovaj događaj, ističući da joj nije bila namera da ikoga uvredi i da bi volela da se njihov odnos izgladi.

- Nakon te izjave prestalo je naše prijateljstvo. Morala sam to da kažem jer je Rica tražio. Žao mi je. Nikad ne govorim ružne stvari o ljudima. Samo sam objasnila da on nema talenat za igru, a vežbanjem smo ipak postigli rezultat - naučio je da igra. Volela bih da se pomirimo, zbog njegovih ćerki i žene. Imam i ja sada unuku. Možda je sve bila neka sujeta".

