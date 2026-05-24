Pevač Sloba Vasić nastupio je sinoć u jednom prestoničkom klubu, samo dan nakon što je otpušten iz bolnice "Laza Lazarević".

Sloba se obratio medijima i otkrio detalje drame na aerodromu koji su doveli do hospitalizacije, a sve vreme je uz njega bila i njegova supruga Jelena Vasić.

Jelena je iskreno govorila o tome koliko joj je teško palo da svog partnera vidi u takvom stanju, ističući da je čitava situacija ostavila veliki psihički trag na nju.

- Verovatno ste videli moju prvu reakciju, bila sam uplakana. Bilo je teško i naporno, nisam jela. Ali eto, bar sam malo smršala - rekla je kroz osmeh Jelena, pokušavajući da se našali uprkos teškom periodu kroz koji je prolazila.

Otkrila je da je prethodnih dana dobijala veliki broj poziva sa nepoznatih brojeva, ali da uprkos svemu nije želela da promeni kontakt telefon.

-Nisam htela da promenim broj, a imala sam dosta poziva, ali do juče se nisam javljala na nepoznate brojeve - rekla je za Alo!

Samo je bolnica Laza Lazarević bila dežurna



Govoreći o incidentu zbog kojeg je udaljen sa leta za Cirih, Vasić je objasnio da se sve dogodilo nakon neprijatnosti na aerodromu.

- Ne bih puno da se vraćam. Na aerodromu sam imao neku neprijatnost, gde nisam mogao da uđem na let. Svakom čoveku može da se desi takav neki izlet, to što se meni dogodilo. Sve je za ljude, ništa nije strašno. Kao što sam i rekao juče da sam u suštini samo jedan običan čovek kao i svi ostali, u skladu sa tim se ponašam. Imam i određene reakcije - naveo je pevač.

Dotakao se i boravka u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", ističući da mu je taj period prijao kao vid odmora i smirivanja.

- Tog trenutka je "Laza Lazarević" bolnica bila jedina dežurna. Da je druga ustanova bila dežurna, otišao bih tamo - objašnjava Sloba zašto se baš tu uputio.

- Prijala mi je izolacija, malo da čovek ohladi glavu od svega. Ja sam dobrovoljno otišao tamo.

- Za sve u životu mora da postoji neki okidač, meni je to bio alkohol. Ja zbog toga nisam mogao da uđem na let, pa me je razbesnelo. Ima načina da se izađe iz toga, samo što sam ja javna ličnost, pa se to gleda drugačije - rekao je Sloba za Kurir.

Pevač se zatim nadovezao na stereotipe koji se vezuju za ustanovu u kojoj je boravio.

- Kad se pomene "Laza Lazarević" svi pomisle da tu dolaze samo ljudi koji su u baš teškom stanju. To je ustanova gde čovek treba da se obrati kad ima problem - rekao je Sloba.