Braća Žarko i Željko Stojanović nekada su bili veoma popularna lica na televiziji, a najveću slavu stekli su učešćem u rijaliti programu "Veliki brat", u kojem je Žarko uspeo da odnese pobedu i uzeo 50.000 evra.

Posle prvobitnog uspeha u rijalitiju, pojavili i u "Parovima", formatu iz kog je Željko pobegao, a Žarko je kasnije učestvovao i u prvoj sezoni "Zadruge", gde jeostao upamćen sa svađama sa Saškom Karna, koju je gađao izmetom.

Blizanci su uzeli dosta novca u "Velikom bratu"

Ono što je posebno privuklo pažnju javnosti jeste njihov finansijski uspeh. Zahvaljujući učešću kako u domaćim, tako i u stranim rijaliti programima, braća su uspela da ostvare ogromnu zaradu od čak 400.000 evra, a taj novac su kasnije pametno uložili.

Željko je u jednom trenutku otvoreno i iskreno govorio o njihovim prihodima, priznajući da mu je tolika zarada omogućila da živi opušteno. Pisalo se da je vlasnik restorana u Parizu, gde je nastavio da živi nakon rijalitija, u koji je uložio 200.000 evra, a to je ono čemu je aposlutno posvećen.

Žarko je po zanimanju biolog, a zbog prirode posla na stalnim je putovanjima širom sveta.

