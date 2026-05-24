Dejan čeka dete

- Još malo i ovaj život počinje da ima smisla. Ovo je toliko prelepo i stresno. Svakog dana se smejemo i gledamo u bebu koja je veličine jabuke i raste ispod stomaka. Sam ovaj moj pogled na Jovanu kao ženu koja nosi naše dete je posebna priča. Žene su toliko jake, žene su nešto najlepše što postoji i to pogotovo u ovom periodu. Uvek sam govorio sve bih dao da se ostvarim kao roditelj sa ženom koja će biti najbolja majka i Bog mi je poslao ovo najdivnije biće. Verovao sam da se nismo slučajno sreli i evo dokaz... Ljubav je ono što nas pokreće i što daje nadu životu. Podrška svim trudnim ženama, majkama, jer ova ljubav prema bebi koja raste je neopisiva, jedva čekam da se Jovana porodi i da uhvatim tu malu rukicu i ljubim nosić. Naši trudnički dani koji su teži meni nego Jovani, hahah, imam mučnine - napisao je on.