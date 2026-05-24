Bivša rijaliti učesnica Dalila Drvićagoježivi u Americi, a od društvenih mreža na nedeljnom nivou zaradi i više od 10.000 evra.

Dalila, za koju se nedavno spekulisalo da je u drugom stanju, već duže vreme živi u Sjedinjenim Američkim Državama sa dečkom Markom, koji vozi kamion za selidbe.

Popularnost koju je stekla u rijalitiju Dalila Dragojević je iskoristila na TikToku od koga danas dobro zarađuje. Vrlo je aktivna na ovoj mreži, pa se često polemiše o visini njene zarade.

Kako se procenjuje influenserka nedeljno zaradi i više od 10.000 evra, piše "Republika".

"Prva osoba na Balkanskoj listi koja je osvojila LIVE PRO. Hvala svima koji su pomogli da osvojim status profesionalca u emitovanju uživo", napisala je Dalila na svom storiju jednom prilikom ističući koliko je praćena na TikToku.

Po pričama korisnika i TikTok zajednice, najveći balkanski lajveri mogu zaraditi i nekoliko hiljada evra dnevno kada imaju jake giftere.

Podsetimo, Dalila je bila u braku sa Dejanom Dragojevićem kog je prevarila pred milionima gledalaca u rijalitiju "Zadruga".

Dejan čeka dete

Dejan Dragojević, bivši Dalilin muž, čeka dete sa izabranicom Jovanom Stojanović. 

- Još malo i ovaj život počinje da ima smisla. Ovo je toliko prelepo i stresno. Svakog dana se smejemo i gledamo u bebu koja je veličine jabuke i raste ispod stomaka. Sam ovaj moj pogled na Jovanu kao ženu koja nosi naše dete je posebna priča. Žene su toliko jake, žene su nešto najlepše što postoji i to pogotovo u ovom periodu. Uvek sam govorio sve bih dao da se ostvarim kao roditelj sa ženom koja će biti najbolja majka i Bog mi je poslao ovo najdivnije biće. Verovao sam da se nismo slučajno sreli i evo dokaz... Ljubav je ono što nas pokreće i što daje nadu životu. Podrška svim trudnim ženama, majkama, jer ova ljubav prema bebi koja raste je neopisiva, jedva čekam da se Jovana porodi i da uhvatim tu malu rukicu i ljubim nosić. Naši trudnički dani koji su teži meni nego Jovani, hahah, imam mučnine - napisao je on.

kurir.rs/republika

