Slušaj vest

Pevačicu Nadicu Ademov sreli smo danas po povratku sa nastupa, a na aerodrom je sletela sa mužem. Pevačica je otkrila da li joj prija što je muž sada stalno prati na nastupima.

- Pa kako nije. Doduše malo me nervira. Na primer kad ja završim svirku boli me grlo ne mogu da mu ponavljam istu rečenicu dva tri puta, pet deset, on samo kaže 'kako', ne mogu umorim se - rekla je Nadica na samom početku razgovora.

Nadica je prokomentarisala da njih dvoje imaju slatke male rasprave, a na pitanje da li muž uzima procenat, rekla je:

- Para na paru ide. Kako kad, kako mu dođe. Šalim se, to je ista kuća.

1/9 Vidi galeriju TORTA NA 3 SPRATA, BALONI, NA KRAJU I SUZE! Nadica Ademov pokazala dečka MILIJARDERA, a mašta SVADBU u ovom LUKS GRADU! Foto: ATA images

Pevačica je otkrila i da li joj muž brani da ide u šoping.

- Muž mi ni ne zna kad idem u šoping. Ja samo dođem sa novom tašnicom, sa štiklicama, on kaže 'opa, ponovila si se se'. Iskreno, mi sve žene smanjimo cenu. Koliko god potrošila svoje, to je apsolutno nebitno, kaže Nadica, pa dodaje da troši svoj novac.

- Ma šta da mu stigne izvod sa kartice, pa ne stiže njemu stiže meni, ja trošim.