"TUKAO ME JE LUDAČKI, JEDVA SAM SE IZVUKAO": Radeta (72) otac malretirao, traume ostale i do dan-danas: Umreću sa tim strahom
Pevač narodne muzike Rade Jorović otvorio je dušu o nasilju u porodici i izneo najbolnije detalje iz svog života.
Iza prepoznatljivog osmeha i veselih pesama uz koje je kafana godinama nazdravljala, kriju se velike životne borbe i odricanja.
Rade je ispričao kako ga je otac maltretirao te je naveo da i dan danas ima traume i dodao da je često gledao scene kako otac tuče majku.
- To je ostavilo na mene velike traume. Bio sam mali, bila je noć, žestoka svađa, on diže ruku na nju - kroz suze se prisetio pevač i dodao da je iz te bolne lekcije naučio da svoje sinove uvek savetuje da moraju poštovati žensko biće i da nikada ne smeju podići ruku na ženu.
Rade je zbog batina napustio porodični dom pre punoletstva kako bi sačuvao živu glavu.
- Ja nisam otišao, ja sam pobegao. On je mene počeo da bije, i to onako otvoreno muški, ludački. Uspeo sam da se izvučem i da pobegnem, i nikad se više nisam vratio - priznao je Jorović.
Pevač nije video svoje roditelje oko godinu i po do dve dana nakon tog događaja, a iako se kasnije pomirio sa ocem, strah je ostao zauvek urezan u njemu.
- Umreću sa tim strahom. Još uvek imam strah, i u ovim godinama, i strahopoštovanje - priča pevač u emisiji "Pretres".
Najdublji ožiljak na duši pevača ostavio je konačni odlazak njegovih roditelja. Majka je preminula 1998. godine, dok je oca izgubio 2005. godine. On u emisiji nije mogao da zadrži suze prisećajući se praznine koju danas oseća.
- Kad prođe izvesno vreme, dođeš kući, nema ih... Kako koja godina, sve ti pusto. Nema ih. Ne čuješ ih. Niko te ne sačeka na kućnom pragu. I to je večita bol i žal - izjavio je sa knedlom u grlu.
kurir.rs/hypetv