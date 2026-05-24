Pevač narodne muzike Rade Jorović otvorio je dušu o nasilju u porodici i izneo najbolnije detalje iz svog života.

Iza prepoznatljivog osmeha i veselih pesama uz koje je kafana godinama nazdravljala, kriju se velike životne borbe i odricanja.

Rade je ispričao kako ga je otac maltretirao te je naveo da i dan danas ima traume i dodao da je često gledao scene kako otac tuče majku.

- To je ostavilo na mene velike traume. Bio sam mali, bila je noć, žestoka svađa, on diže ruku na nju - kroz suze se prisetio pevač i dodao da je iz te bolne lekcije naučio da svoje sinove uvek savetuje da moraju poštovati žensko biće i da nikada ne smeju podići ruku na ženu.

OTAC JE BIO STROG, PRAVA OFICIRČINA! Rade Jorović u ispovesti za Kurir: Dan-danas se PLAŠIM kad odem na GROBLJE da mu upalim sveću

Rade je zbog batina napustio porodični dom pre punoletstva kako bi sačuvao živu glavu.

- Ja nisam otišao, ja sam pobegao. On je mene počeo da bije, i to onako otvoreno muški, ludački. Uspeo sam da se izvučem i da pobegnem, i nikad se više nisam vratio - priznao je Jorović.



Pevač nije video svoje roditelje oko godinu i po do dve dana nakon tog događaja, a iako se kasnije pomirio sa ocem, strah je ostao zauvek urezan u njemu.

- Umreću sa tim strahom. Još uvek imam strah, i u ovim godinama, i strahopoštovanje - priča pevač u emisiji "Pretres".

Najdublji ožiljak na duši pevača ostavio je konačni odlazak njegovih roditelja. Majka je preminula 1998. godine, dok je oca izgubio 2005. godine. On u emisiji nije mogao da zadrži suze prisećajući se praznine koju danas oseća.