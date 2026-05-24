Regionalna muzička zvezda Dragana Mirković juče je boravila u Zagrebu, gde je bila specijalna gošća na velikom koncertu Tanje Savić u zagrebačkoj Areni.

Nakon spektakularnog koncerta, Dragana je prisustvovala i after partiju, gde je sa prijateljima i saradnicima nastavila druženje do kasno u noć.

Nakon zvaničnog afterpartija posle koncerta, Dragana je nastavila druženje sa bliskim prijateljima u opuštenoj atmosferi.

U odabranom društvu, Dragan Kojić Keba zasvirao je gitaru, a vrhunac večeri dogodio se kada je Dragana zapevala numeru „Kaži mi sunce moje“.

Tokom druženja srela se i sa hrvatskom televizijskom zvezdom Nikolinom Pišek, sa kojom je provela deo večeri u prijatnoj atmosferi.

Dragana Mirković nakon koncerta Tanje Savić slavila sa prijateljima u Zagrebu, među njima i Nikolina Pišek

Nakon boravka u Zagrebu, Dragana Mirković se uputila u Nemačku, gde će večeras održati nastup u jednom popularnom klubu.

Podsetimo, Dragana će se 27. juna pojaviti na koncertu „Južni vetar festival“ na Tašmajdanu. Folk divu očekuje leto ispunjeno brojnim obavezama i nastupima koji su već zakazani širom regiona i Evrope.

