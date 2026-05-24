Brasina je rodno mesto Dejana Kostića, kompozitora i pevača. Mnogi su od malena naslućivali da će Dejan Kostić postići veliki uspeh. Njegov talenat prepoznali su kako komšije, tako i učiteljica koja je predavala Dejanu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole.

- Pa dobar je on dečko, otišao je već davno. Ja sam već i zaboravio kada - rekao je jedan meštanin, a na naše pitanje da li ga se seća kada je bio u selu odgovara: - Pa dobar je bio.

Jedna komšinica se setila Dejana i otkrila kakav je bio kao dečak.

- Moj komšija. Super je. Išao je sa mojim sinom u školu, kako ne znam. Bio je nemirko malo. Ali dobro, kao sva deca. Dobar je, dobar.

Ponosni na njega

Drugi se pak seća da je bio miran i povučen.

- Znam ga kao dete. Bio je ovako mislim, povučen. Voleo je da ide da se kupa. Voleo je svoje društvo. Znam da je bio u srednjoj školi, muzičkoj. Čuo sam i da je veoma uspešan. On se nikada više tu neće vratiti - rekao je jedan deka,

- Dobar je. Pa kako da ne, znam ga lično. Ma dok je bio dečak bio je za primer, a sad, sad je pogotovo, sad je vrh. Ponosni smo svi - rekao je još jedan meštanin.

Selo Brasina je poprilično rasuto, ali gde god da stanete i pitate za Dejana Kostića bez sumnje ćete dobiti pozitivan odgovor.

- Dobar dečko je bio kao mali. Bio je nestašan - rekla je komšinica, koja nije mogla da pretpostavi da će postati ozbiljan muzičar.

- Nisam, baš nisam. Znam da je dobro pevao. Baš kad sam ja udavala moju ćerku on je kao mali uzeo malo da peva, mi smo se svi iznenadili.

- Od malena je pevao. Nije pošao ni u školu kada je pevao tu. Takmičio se po Malom po Velikom Zvorniku, strašno dete je bio. I u Bijeljinu je išao na ta takmičenja. Znam ga 40 godina. Dobar je skroz bio. Nestašan je bio, mali gađa kamenjem, nisi mogao da prožeš kad je bio mali. Izrastao je u pravog čoveka - rekao je još jedan meštanin.

Još jedan meštanin Brasine dobro zna ko je Dejan.

- Mogu da kažem samo da je stvarno dečko na svom mestu, nije zaboravio ni narod ni mesto ni... Drago mi je što je uspeo, kako da ne.

O Dekiju je pričao i jedan njegov rođak.

- Meni je Deki familija. Baš sam neki dan gledala na televiziji njega u nekoj emisiji. On je dobar pevač i baš nemam šta da kažem loše o Dekiju. Meni je drago da su i Struja i on i bilo koje dete iz naše okoline kad krene tako nekim putem normalnim i kad nešto postigne, tu ne treba šta ja znam neko je možda zloban, neko je ljubomoran, ali treba reći onako kako jeste. On je iz male sredine otišao tamo i postigao uspeh.

Predvideli mu uspeh

- To je super dete, sad naravno odrastao čovek, hvala bogu uspešan, što smo mu svi želeli. Ja sam ovde udata pre 50 godina, starija sam od malog. Prošla sam pored igrališta bilo je lepo vreme, moj prvi susret kad sam ga čula kako peva, nisam znala to dete jer oni videli ste gde žive, bili ste tamo u Kostićima kod njegove kuće, sunce moje nek je živ i zdrav, ja kad sam čula dete malo igra se i peva, igra fudbal, okrenula sam se i pogledala to dete ili je lepše ili lepše peva i lepo dobar dan kaže. Nisam ja tip koji pita, zapitkuje i odzvanjale su mi uši one dvojke, znaš one stare dobre i ja čim sam došla i videla gore moju jetrvu, a njegovu tetku nisam znala da mu je tetka, ja sam njoj rekla: "Što sam ja sad čula neko lepo dete kako peva čoveče ono će biti super dete", a ona kaže: "Pa ko će biti drugi, to je mog brata sin" - ispričala je ova meštanka Brasine ponosna na Dejana.