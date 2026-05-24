Na spektalu Tanje Savić u Areni Zagreb dogodio se pravi dar-mar kada se na sceni stigao legendarna folk zvezda Dragan Kojić Keba kao drgi specijalni gost večeri.

Čim se pojavio pred publikom, Arena je odjeknula od aplauza i oduševljenja.

Keba je potom zapevao svoje velike hitove a publika je u glas pevala sa njim, a emocije i dobra energija ispunili su čitavu dvoranu.

Tanja Savić koncert u Zagrebu Foto: A. Milinković

Poznato je i da je Keba od samog početka Tanjine karijere bio uz nju i pružao joj podršku, a večerašnji susret u Zagrebu još jednom je pokazao koliko među njima postoji poštovanje i iskreno prijateljstvo.

Podsetimo, Keba će 3. jula održati veliki koncert u Nišu pod nazivom "Sve na pesmu i veselje, a veliki spektakl ovog pevača biće i u Beogradu na stadionu "Tašmajdan" 12. septemba, kog je nazva "Sad, pa ko zna kad", i za koji vlada ogromno i zapamćeno interesovanje.

