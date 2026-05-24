Pevačica Tea Tairović je jedna od najpopularnijih mlađih izvođača na domaćoj javnoj sceni, a sada je otvoreno progovorila o privatnom životu, pa se dotakla i teme majčinstva.

Tea je u novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'' objasnila da li ispituje svoju odluku koju je donela kada se zbog ljubavi preselila iz Novog Sada za Beograd. Podsetimo, ona je i sudbonosno "da" izgovorila u tajnosti, a sad je otkrila i da li bi se preselila van Srbije.

- Ne bih mogla preko da živim. Jedino u Africi nisam nastupala. Obišla sam ceo svet, ne bih mogla da živim od porodice, prijatelja, ne bih mogla dodatno da se udaljim i da živim negde preko - iskrena je pevačica.

"Prvog dana sam mu rekla da će mi biti muž"

Tairovićka u pomenutoj emisiji otkriva šta bi uradila kada bi suprug rešio da žive negde preko.

- Neće on to odlučiti. Ja sam uveliko i videla naš zajednički život, sve ovo. Kada smo se upoznali, prvi dan sam mu rekla da će on biti moj muž - objasnila je.

Potom, ona je objasnila kako je on reagovao na to.

- Uglavnom, ''šta je s ovom ženom'', što i dan danas primetim. Ja sam neko ko odmah želi odgovor na moje pitaje, komentar na konstataciju - kaže pevačica.

Znala je da je on onaj pravi

Istakla je da je od samog početka znala da je njen suprug pravi čovek za nju.

- Ne umem da objasnim, znala sam to. Mislim da je on tek kasnije shvatio da sam ja žena njegovog života, ali je to bila zaljubljenost za ceo život - rekla je Tea.

O majčinstvu

Na pitanje voditelja da li u budućnosti sebe vidi kao majku dece svog supruga, odgovorila je sledeće.

- Sigurno, naravno. Kad će to biti, ne mogu da kažem, ali sigurno i naravno da planiram to - otvoreno govori Tea.

"Posao mi je najvažniji"

Ona priznaje da, iako smtra da je to društveno neprihvatljivo, posao joj je na prvom mestu.

- Moram da kažem nešto što je društveno neprihvatljivo, ali mi je posao uvek najvažniji. Ceo svoj život, sve što imam sam posvetila ovom poslu. Posao me nikada nije slagao, niti izneverio. Mogu da kažem da se trudim da budem dobra supruga, ćerka i da ću sutra biti dobra majka. Moji ljudi, koji me okružuju potvrđuju da sve što sa sam sada, da sam u tome dobra - iskreno objašnjava.

O detinjstvu i izboru karijere

Pevačica je u emisiji otkrila da li je bilo poteškoća u detinjstvu, ali i objasnila da li odmah znala šta će biti njen karijerni poziv.

- U detinjstvu nije. Bilo je razigrano, veselo, s puno ljubavi, druženja, mašte - rekla je, a potom se nadovezuje na izbor karijere.

- Intuitivno da, ali da sam znala da će to sigurno biti moj poziv, to ne mogu da kažem - priznaje.

Ljubav nije manjkala

- Mislim da se to po osobi odmah vidi. Po tome što čovek traži kao odrastao čovek, to mu je manjkalo u detinjstvu. Ja sam žena koja je iskreno i istinski puna ljubavi, a ne možete dati ono što nemate - objasnila je pevačica.

Majka je najveći oslonac

Tea ne krije koliko je vezana sa svoju majku.

- Da, to je tačno. Međutim, ona kao roditelj ne podilazi tome da nešto nužno mora da joj se dopadne, a ja se ne povinujem automatski njenom mišljenju. Nekada mi je treba potvrda i njeno mišljenje, a nekada sam apsolutno sigurna u neke svoje stvari - kaže.

Ne odvaja se od muža

- Mi se ne odvajamo. Da mi je neko to rekao pre pet godina, rekla bih toj osobi da nije normalna. Nedavno sam čitala komentare da ličimo, kad sam po prvi put objavila zajedniču sliku. Kažu ljudi da srodne duše liče. On ne voli da se meša, jer se ne bavi muzikom, ali ja volim da čujem osobu koja se ne bavi muzikom, voli nekad da kaže svoj sud. Nas dvoje smo uvek tu jedno za drugo. Konstantno smo zajedno - otvoreno priča pevačica o svom izabraniku.

Potom je objasnila da li je otežavajuća okolnost to što su stalno zajedno.

- Da je otežavajuća okolnost, ne bi bili zajedno, to je jasno.

Takođe, objasnila je da je on najzaslužniji za njeno preseljenje.

- Većinom jeste, da. Kada smo se upoznali, bila sam na relaciji Novi Sad - Beograd. Bila sam stalno u putu, jer ja zbog nastupa, nemam ni krevet ni dom, ali sam se sada potpuno preselila u Beograd, on je bio najzaslužniji za to - istakla je.

Lako je biti najslušaniji na jutjubu

Tein album ''Dominantna'' je doživeo ozbiljan uspeh, a onda je pevačica objasnila kako je to toga došlo.

- Lako je kada volite ono što radite i kada ste sigurni u to što radite, onda idete do kraja - rekla je Tea o svom uspehu.

Dominantna 100%

Objasnila je da je ona izabrala ime albuma, a potom objasnila više detalja.

- Najzaslužnija sam ja za taj naziv. Album nosi naziv jedne od pesme sa albuma, a i mogu slobodno da kažem da se sa svojih trideset godina tako i osećam. Nisam tokom čitavog dana dominantna i ne lupam šakom o sto, ali kada je muzika u pitanju i na sceni se svakako osećam tako. Uvek se treba samo i isključivo sa sobom takmičiti, nikada s drugim ljudima. Kao što i sam album kaže, ''Dominantna'' konačno sam ja 100%. Nisam se uplašila da neka pesma bude na albumu, kao ranije. Plašila sam se da nisam dovoljno dobra. Uvek sam sebe najviše plašila, a mislim da je inteligencija i introspekcija, sposobnost i slabost u isto vreme, jer što više posmatrate sebe, više mana uviđate. To su neke sumnje koje ne mogu da preovladaju, bar u mom slučaju i drago mi je da je tako. Znam ko sam i šta sam, ali se to gradi vremenom - iskrena je.

