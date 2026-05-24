Lena Marinković, inače ćerka Goce Tržan, proslavila je 19. rođendan. Tim povodom se pevačica javno obratila svojoj naslednici porukom koja je mnoge dirnula.

Naime, Goca je na instagram profilu uputila Leni nežne i ohrabrujuće reči, sa kojima mnogi mogu da se saosete.

Goca Tržan je ovako nekada izgledala

Pored njihove zajedničke fotografije, napisala je sledeće:

- Ova naša zajednička slika sa ronjenja je toliko simbolična: želela sam da ti pomognem da pobediš strah od dubine, strah od nepoznatog, strah od ajkula i zato smo se zajedno suočile sa njima.Baš kao što sam se ja pre 19 godina suočila sa strahom od gubitka, od života, od bezrezervne ljubavi i ti si mi došla kao nagrada i način da ih pobedim. I postala si moja najveća radost i strepnja istovremeno. Lepa moja ćerko, nek ti je sa srećom još jedna nova godina života, završetak srednje škole, matura, početak novog životnog ciklusa koji može da ti donese nove strahove… Tvoj strah je za mene i Rašu samo novi stepenik koji ćemo zajedno pregaziti. Volimo te - napisala je Goca.

Lena pokazala rođendanski poklon

Sada već devetnaestogodišnja Lena pokazala je veliki buket cveća koji je dobila za ulazak u novu godinu života. U aranžmanu je bila drvena figura sa natpisom "Volim te".

Gocinu naslednicu je ovo definitivno dirnulo kada je stavila bela srca u opisu slike, čime je pokazala oduševljenje poklonom.

Goca o Leninom odrastanju

Goca Tržan je svojevremeno objasnila na koji način je odgajila ćerku, a njihov odnos je izuzetno blizak.

- Ja sam odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna.To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Ona je živela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku - rekla je Goca za WTF radio, a potom je i otkrila da je ćerku čak vodila i na nastupe dok je Lena tada imala samo mesec i po dana.

- Ja se sećam ona je bila mala, rodila sam je u maju, a posle mesec i po dana sam išla ja solo da radim. Onda smo već krajem jula, početkom avgusta otputovale avionom za Crnu Goru gde sam ja odradila tri, četiri nastupa. Ja se sećam, ja je podojim, prepovijem, izađem na binu i onda suđem sa bine, opet je prepovijem, podojim i sednem u auto i idem za Herceg Novi sve zajedno sa njom.Želela sam po svaku cenu da radim, ali i da budem mama - rekla je ona tada.

