Slušaj vest

Ekipa Kurir televizije je ispred hotela Palas, gde se održao 31. festival lepote i mladosti Srebrnog jezera, zajedno sa pevačem Erom Ojdanićem, otkrila detalje celog takmičenja.

- Od 30 godina Srebrnog jezera, ja sam oko 20 godina bio u žiriju. Imao sam iskustva i ranije kroz slične izbore i manifestacije, tako da sam tu već "kod kuće". Kriterijumi za večeras su jasni - devojke moraju da budu lepe, zgodne i pametne - rekao je Ojdanić.

Era Ojdanić - pevač Foto: Kurir Televizija

Dinamična atmosfera u bekstejdžu

Jedna od takmičarki istakla je da je zadovoljna učešćem, uz ocenu da je konkurencija veoma jaka.

- Zadovoljna sam što učestvujem, konkurencija je jaka, sve su devojke lepe, zgodne i talentovane, i atmosfera u bekstejdžu je prilično dinamična - za Kurir televiziju, rekla je jedna od takmičarki.

Foto: Kurir Televizija

Ekipa Kurira je malo zavirila iza kulisa, i bilo je jasno da nas očekuje veče puno iznenađenja, dobre energije i odlične atmosfere.

Na pitanje koje takmičarke su mu najlepše, Ojdanić je odgovorio:

1/4 Vidi galeriju 31. festival lepote i mladosti Srebrnog jezera Foto: Kurir Televizija

- Sve su lepe na svoj način, ali neke su mi posebno privukle pažnju. Teško je izdvojiti samo jednu. Odabrao bih jednu učesnicu, ali sve su zaista dobre, ne može se lako odlučiti. Što se tiče moje partnerke, ne bi ona bila ljubomorna zbog svega ovoga jer zna da je volim i da je nikada ne bih prevario. Ovo je posao i druženje, ništa više od toga. Što se tiče nameštaljki, toga kod mene nema. Svi imaju iste šanse. Dolaze i porodice i prijatelji, svi bi voleli da njihovi pobede, ali odluka mora biti fer. Biti u žiriju je ozbiljna uloga, treba biti odgovoran i pravedan, i da sve prođe kako treba, bez bilo kakvih nepravilnosti - prokomentarisao je Ojdanić, za Kurir televiziju.

05:40 ERA OJDANIĆ OTKRIO DETALJE 31. FESTIVALA LEPOTE NA SREBRNOM JEZERU Takmičarke zadovoljne, atmosfera dinamična: "Ovo je ozbiljna uloga, mora se biti pravedan" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs