Naša muzička zvezda Zorica Brunclik otvoreno je progovorila o teškom periodu koji je ostavila iza sebe i otkrila ko joj je bio najveća podrška.

Gostujući u emisiji "Premijera vikend specijal", pevačica je zajedno sa svojim suprugom Miroljubom Aranđelovićem Kemišom razgovarala o brbi sa bolešću.

- Moji problemi su počeli od avgusta prošle godine, ja sam 30. avgusta tebalo da imam koncert u Vranju, ja sam tada bila u bolnici, i moj brat Milovan Bojić mi je rekao da mi je glava u torbi, ja sam htela da idem na koncert. Moram da kažem da su svi oko mene to shvatali ozbiljno sem mene. Ja nikada nisam otaljala svoj koncert, kada izađem na scenu, ja sam druga osoba, ali mene je Miroljub čuvao, on je krio mnoge stvari od mene, ja nisam znala da moja najstarija ćerka puši, a posle mi kaže da me je razmazio. Moram da kažem da je moj Miroljub bio stalno uz mene, ja sam imala dve intervencije, i on trči oko mene, a onda kada Miroljub ode kući, njemu je bilo teško, jer naš pas je patio, kuća je bila prazna - rekla je Zorica u pomenutoj emisiji i zaplakala.

- Nećemo o tužnim stvarima - nadovezao se Kemiš.

- Mi smo sve vreme bili zajedno - kaže Zorica.

- Išao sam ja da platim račune, pa sam se vraćao - objašnjava Kemiš.

Ovako su izgledali na svadbi prošle godine:

- Meni je zapelo prošle godine da pravim svadbu, pa sam misila svašta, ali hvala Bogu da je sve dobro prošlo - rekla je Zorica pa nastavila.

"Ana Bekuta se na Ostrogu molila za mene"

Zorica je istakla veliku podršku svoje drage koleginice Ane Bekute, koja se, kako kaže, molila za nju.

- Mnogo ljudi je pitalo za mene, za moje zdravlje, i moram da kažem, da je Ana Bekuta bila na Ostrogu da se pomoli za mene, i svešteno lice joj je rekao, da otpevam Bog je ljubav, i eto, a tog dana kada je bila na Ostrogu, ja sam bila na stolu, operacije - otvoreno je rekla Zorica.

Evo kako se sada oseća

Zorica je objasnila kako sada funkcioniše.

- Dobro je, ide na bolje. Imam svog fizioterapeuta kojeg ja zovem Hitler, Nikola moj, ja posle vežbi sa njim, odmah idem u krevet. Sada da zna da sam ja išla niz stepenice sama, bio bi ponosan. On mi uvek pomaže i hvala Bogu, bila sam na kontroli i sve je super. Moram da kažem da 31.maja imam koncert posle pola godine pauze. Moram da se zahvalim Bojana i Vama, i Anđeli i Ognjenu - rekla je Zorica.

