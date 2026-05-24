"TAD SAM BIO OŽENJEN" Mile Ignjatović za Kurir televiziju progovorio o odnosu sa Suzanom Mančić, otkrio detalje: "Između nas je bilo samo..." (VIDEO)
Govoreći o saradnji sa Suzanom Mančić, glasinama koje su ga pratile kroz karijeru i estradi devedesetih, pevač Mile Ignjatović je istakao da je uvek nastojao da privatno i poslovno drži odvojeno. Osim toga, prisetio se i pesme koja mu je, kako kaže, obeležila muzički put i ostala posebno važna među publikom.
- Meni je bilo drago što mi je Suzana u to vreme davala značaj, lepo me najavljivala u emisijama i uvek o meni govorila u pozitivnom tonu. To mi je zaista imponovalo. Šta ljudi misle o tome, ne bih komentarisao. Bilo je raznih priča i maštanja, ali to su tuđe interpretacije - rekao je Ignjatović.
Da li je među njima postojala neka hemija, to samo njih dvoje znaju, ali u jednom trenutku bili su glavna tema priča među kolegama.
- To je bio taj period, ali meni je najviše značilo to što me je najavljivala i davala mi podršku na svoj način.
"Uvek su postojale sumnje i pritisci"
Suzana Mančić nije osvojila samo Miletovo srce. U ranijim intervjuima pominjale su se i druge priče i navodne inspiracije iz tog perioda, ali detalji su i dalje obavijeni dozom misterije.
- Između nas je uvek bio samo profesionalan odnos. Sve je bilo vezano za posao i saradnju. Tada sam bio oženjen i nisam ulazio u bilo kakve druge priče. Nije bilo lako. Sigurno postoji sumnja i pritisak, ali ja sam uvek razdvajao posao i privatni život. Bitno mi je bilo da sve odradim profesionalno i da idem dalje - istakao je.
Estrada devedesetih bila je specifična, a Mile je imao i prepoznatljiv imidž.
- Kada sam došao na scenu, sve je bilo novo za mene. Radili smo fotografije za omote albuma i novine, a taj prsluk koji sam tada nosio bio je više slučajnost nego plan. Momak u kožnjaku postao je prepoznatljivo lice tog vremena. To je bila mladost i tada je sve izgledalo drugačije. Mladost sve učini lepšim.
Sećanja na karijeru i pesma koja je obeležila put
Kako je pevač naveo, za Kurir televiziu, i danas mu se pojedini fanovi javljaju sa nostalgijom.
- Bilo je tih poruka i komentara, ljudi se sećaju tih vremena. Nisam imao neprijatnosti, uvek sam bio mirniji i nisam ulazio u konflikte. Smatram da je jedna pesma posebno obeležila moju karijeru, a to je "Zavoleh devojku lepu kao bajka". Taj tekst mi je odmah "legao". To je pesma koja ima svoju priču i koja je nastala po istinitom događaju.
Ako je ljubav bajka, onda je i ova priča deo jedne muzičke legende.
