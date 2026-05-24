Naša zvezda Zorica Brunclik se vratila na javnu scenu, a tim povodom otvoreno je govorila o kolegama iz žirija, otkrivši sa kim je najbliža.

Ona je zajedno sa svojim mužem Miroljubom Aranđelovićem Kemišom gostovala u emisiji "Premijera vikend specijal", a tom prilikom, par je otrkio da li je Zorica zamerala što je on napustio snimanje "Pinkovih zvezda" u jednom momentu.

- Ma to je tamo normalno, ali drago mi je što se vratio - rekla je Zorica.

- Ja sam se vratio zbog kandidata, bilo mi je žao da ne budem tu - dodao je Kemiš.

- Moram da kažem da je naš zet Miloš toliko posvećen kandidatima isto kao i mi, on je nas oduševio totalno, a svi znate kako je Miloš postao moj zet. Ja sam njega birala u drugom takmičenju, i rekla da bih volela da mi bude zet.Moram da kažem da su od tada prošle dve godine, i Zlata i on su se sreli, pa je bio njen rođendan, i tada mi Zlata rekla da će doći Miloš Vujanović na njen rođendan, i ja ostala zatečena, ali bili smo srećni - dodala je Zorica, a potom nastavila.

- Miloš se toliko daje kandidatima, oni njega zovu noću i šalju mu pesme, i on im daje savete - objasnila je ona.

"Viki se bori za sebe..."

Zorica u pomenutoj emisiji objašnjava kakvi su odnosi sa kolegama.

- Najveće poštovanje imam od Jelene, Dragan je stari vuk estrade i posla, mi se uvažavamo, ali samo to, Viki se jako bori za sebe, i ona često zaboravi ko je ko, izgubi kompas, šta sme šta ne sme, ja mogu majka da joj budem, a ona se često ponaša klinački, a Stepić (Desingerica) je po rečima Viki Miljković, dobar čovek, a ja joj verujem - rekla je Zorica.

- Ja mislim da je dobar čovek, ja sam video kako se ophodi prema porodici i ćerki, on ne može da bude loš čovek kada se tako ponaša sa ćerkom - kaže Kemiš.

"On ne zna da se zaustavi"

Par se dotakao i Desingerice, otkrivši da, kako kažu, kada se emisija završi, svi oni su super odnosima.

- On samo ne zna da se zaustavi, treba da zna kada je šala,šala, a kada je ozbiljno. I iskreno mislim da se Viki i Desingerica dogovaraju, i da su oni klan, ali moram da kažem, mi kada se završi emisija, mi smo svi super, to su samo sukobi mišljenja - rekla je Zorica i stavila do znanja da niko ne treba da brani Desingericu.

