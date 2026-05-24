Naša zvezda Lepa Brena, već decanijama ima uspešnu karijeru, a pored toga, članovi njene porodice su vrlo talentovani.

Rođeni brat pevačice, Faruk Jahić, predstavio se publici i svojim glasom se pokazao kao vrstan muzičar.

Talenat za muziku je u njihvoj porodici, očigledno, nešto što je dobro ukorenjeno. Frauk se ne bavi samo pevanjem, već pored toga svira i harmoniku.

Šira javnost ga je upoznala u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno".

Međutim, Brena i njen brat nisu jedini u porodici koji su jako talentovani. Muzički dar, takođe, poseduje i njihova sestra Faketa. Zanimljivo je da su i ona i Frauk započeli muzičke karijere pre Brene.

Lepa Brena je velika podrška svom bratu, te mu se jednom i pridružila na sceni gde su zajedno otpevali pesmu. Danas i žive blizu, Frauk se iz Brčkog preselio za Beograd, a Faketa živi u Kanadi.

Recept za dugoročnu ljubav

Ona je jednom prilikom za Story.hr otkrila tajnu duge ljubavi koji već godinama neguje sa Bobom Živojinovićem. Njih dvoje su pre stupanja u brak, četiri godine bili u vezi. Tako je ona tada objasnila šta je neophodno za uspeh u dvoje.

- Boba i ja smo se upoznali pre 35 godina i sve to vreme jedno drugome smo dom, sigurno mesto na koje možemo doći onakvi kakvi smo i na kom nas niko ne preispituje. Ljubav je veća kada se deli, brinite jedni o drugima, verujte sebi da biste verovali i drugima, poštujte se i interesujte se jedni za druge. Svaki dan - iskrena je.

Ovako su oni izgledali nekada:

- Ljubav je spoj brige, posvećenosti, znanja, odgovornosti, poštovanja i poverenja. Kada su dve osobe svesne da ne mogu i ne treba da menjaju drugoga, ali da uvek mogu pomoći drugome da smogne snagu da napreduje i bude bolji, e tada se desi rast - zaključila je ona.

