Pevačica Danica Balabanović kroz život je doživela velike udarce dok je prolazila kroz drame koje su ostavile ožiljke.

Nakon što je imala tešku saobraćajnu nesreću, kada je proglašena mrtvom, Danica se nosila i sa gubitkom deteta, neverstvom supruga, ali i zdravstvenim problemima.

Teška priča počinje upravo neosrećom kada je imala minimalne šanse da preživi. Bliski ljudi su već oblačili crninu, a porodica je bila pozvana u bolnicu kako bi identifikovali telo. Njena majka je tada bila prilično ranjiva kako bi se borila sa tom situacijom.

Danica je preživela zahvaljujući baki koja je, srećom, dok se opraštala, primetila da joj je unuka još uvek topla ispod pazuha.

- Svi su obukli crninu, crnu garderobu i trebalo je da prepoznaju telo, zato su i pozvani. Ja sam tad bila 8 sati i dva minuta mrtva. Skočni zglob mi je bio otkinut... baka nije odustajala, pustili su je da se oprosti sa mnom. Ona mukica počne da me ljubi od nogu ka gore i shvati da sam vruća ispod pazuha. Govorila je 'Dete je živo, dete je živo'. Baba odlepila, nisu mogli da je smire, rekla je 'daću ti šta hoćeš samo da je pipneš' i ona me žena pipne, glavna sestra na ortopediji i kaže odmah reanimacija, stetoskop, gore, dole i iz trećeg puta me vrate. 45 dana sam bila u komi - prisetila se Danica.

Rekli joj da će ostati invalid

Iako su prognoze bile loše, ona je pokazala veliku snagu volje. Potom se njen oporavak brzo odigrao, pa se brzo vratila muzici.

- Moja dijagnoza je bila invalid i lekari su mi rekli da ako uspem da hodam uz pomoć štaka da budem presrećna. Iz bolnice sam izašla 6. septembra i uz uporne vežbe i Božiju pomoć, već sam pevala za Novu godinu - objašnjava pevčica.

Muž je varao dok se porađala

Nakon saobraćajke, otpočeo je novi tragični period. Danice je izgubila dete, a toj traumi je doprineo njen nekadašnji muž koji ju je prevario kada je bila najranjivija, odnosno, dok se porađala.

- Jedno dete sam izgubila. To je bilo strašno, zato što sam imala jako velikih problema psihičkih jer se desilo i to da me muž prevari baš kad sam se porađala - priznala je.

Lekari su doneli još jednu tešku presudu i doveli u pitanje njeno potomstvo. Međutim, ta predviđanja su se ispostavila kao sasvim netačna.

- Doktori su mi rekli da nikad u životu neću biti majka. Tad nisam znala za veštačku oplodnju, ali Bog me je pogledao - rekla je ona za "Hype".

