Pevač Aca Lukas ponovo je pokazao zašto se smatra jednom od najvećih balkanskih zvezda. On je u Tuzli priredio veče za pamćenje pred prepunim Medjanom.

Vrhunska energija i emocije su se osećale tokom čitave večeri. Njegove vanvremenske hitove je publika dobro znala i pevala od prvog do poslednjeg stiha.

"Nisam preživeo", "Moj Život", "By Pass" i mnoge druge njegove pesme su se samo ređale, a od samog početka se znalo da publiku očekuje spektakl. Zajedno sa svojim omiljenim pevačem, publika nije štedela glas, pa je tako dobra atmosfera trajala do poslednjeg trenutka.

Ovacije, aplauzi i horsko pevanje su odzvanjali Mejdanu, a mnogi posetioci su svojim kamerama zabeležili ove emotivne trenutke o kojima će sigurno još dugo pričati.

Harizma, energija i neprolazne pesme još jednom su potvrdile zašto Aca Lukas decenijama uspeva da puni najveće dvorane širom regiona. Tuzlanska publika uzvratila mu je na najbolji mogući način, gromoglasnim pevanjem, aplauzima i neverovatnom atmosferom.

Sudeći po reakcijama publike, koncert u Mejdanu će definitivno ostati upisan kao jedan od najupečatljivijih muzičkih događaja ove godine u Tuzli.

