Mladi pevač Jakov Jozinović napravio je veliki uspeh, pa se za njegove koncerte uvek traži karta više. Mnogo starijih kolega ga je podržalo, ali postoje i oni kojima je neshvatljivo da pevač puni dvorane bez svojih pesama.

Naša zvezda Zorica Brunclik i njen suprug harmonikaš i kompozitor Miroljub Aranđelović Kemiš, dali su svoj sud.

Njih dvoje su gostovali u emisiji "Premijera vikend specijal" i tom prilikom iskreno progovorili o aktuelnoj temi.

"To nema veze sa pevanjem"

Najpre je Kemiš izneo svoje mišljenje, objasnivši kako on to vidi.

- To nema veze sa pevanjem, on sigurno ne peva bolje od Balaševića, Olivera. Ja bih otišao na koncert da pokojni Šaban Šaulić peva izvorne pesme, jer je to tehnika pevanja. Ja za ovo ne znam, moram da kažem da je i Peđa Blizanac postao popularan sa kaverima, ali on je imao pesme - rekao je.

- Ja nemam pojma, nisam na mrežama, ali dečka sam videla u kratkim formama, slatko dete, i to jeste fenomen, euforija koja je krenula za njim - nadovezala se Zorica.

"Ne razumem kolege koje dolaze da slušaju"

Kemiš je bio istrajan u svom stavu, istakavši da mu nije jasan povod kojim kolege odu na koncert.

- Mene zanima šta je povod da kolege odu na koncert, da slušam kako dečko peva Olivera, ne razumem kolege koje su došli da slušaju, evo Aco Pejović na primer, šta to njemu treba, ne znam da li je bio - rekao je Kemiš.

Zorica je, potom, rekla šta misli o tome.

- To je ono što devojčice traže i one ga vole, e sada kolege, pa na neki koncert moraš da odeš jer si pozvan - dodala je Zorica.

"Puniš dvorane tuđim pesmama"

Nastao je opšti skandal nakon što je učesnik u takmičenju "Pinkove Zvezde" izjavio da mu je Jakov Jozinović zabranio da na Jutjub nalogu objavi isečak iz emisije gde peva njegovu pesmu "Ja volim".

Kako je ova vest uzburkala javnost, oglasila se i pevačica Milica Ristić i iznela svoje mišljenje.

- Za sve nas koji hejtujemo J.J. - objavila je ona uz emotikone koji plaču od smeha ispod objave gde piše sledeće:

- Ako sam dobro shvatila, Jakov Jozinović koji je sve dvorane napunio tuđim pesmama, ne dozvoljava kamere svoje jedne i jedine pesme - pisalo je.

Pevačica Milica Ristić osula paljbu po Jakovu Jozinoviću

Tada se oglasio se menadžment Jakova Jozinovića

- Povodom netačnih informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, želimo jasno istaknuti da Jakov Jozinović niti u jednom trenutku nije zabranio ni onemogućio izvođenje niti plasiranje na YouTube pesme „Ja volim“ u emisiji „Pinkove zvezde“. Naprotiv, kao i svakog izvođača, Jakova veseli kada se njegove pesme pevaju i izvode te uvek podržava takve izvedbe. Žao nam je što se situacija pogrešno interpretira i predstavlja javnosti na način koji ne odgovara stvarnim činjenicama - obrazložili su oni u saopštenju.

"Niko se ne raduje uspehu Jakova Jozinovića"

Nedavno se oglasila i pevačica Marija Šerifović koja, podsećamo, tvrdi da se niko na estradi ne raduje tome.

- Ovo će trajati kada je on u pitanju. Samo nemojte da me neko pogrešno shvati, dakle - prvo i osnovno: Krvlju svojom tvrdim da ne postoji nijedna osoba sa balkanske estrade koja sto posto želi, raduje se i podržava taj uspeh. Nijedna. Mora da postoji barem jedan posto koji te malkice muči kad ostaneš sa sobom - priznala je ona u "Premijeri".

