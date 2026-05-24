Mlada pevačica Azra Husarkić ima prelep povod za slavlje sa svojim suprugom Damirom sa kojim živi u Americi.

Naime. baš danas, 24. maja, ona proslavlja prvi rođendan ćerke Esme Lene, koju je dobula sa biznismenom.

Podelila je emotivne kadrove, a prvobitno je objavila sliku nastalu u operacionoj sali tokom porođaja prošle godine.

- Pre 365 dana sam te prvi put pomirisala čedo moje. Ne mariš za bol, čekas, boriš se strpljivo.. I došla si, baš onda kada si bila spremna. Hvala ti što si me ucinila najsretnijom, najmoćnijom ženom, majkom. Dala si novi smisao mom postojanju. Probudila u meni nešto što žena spozna tek kad zagrli svoje dete. Najveća radost, ali i strah, a to je odgovornost da ti budem najbolja majka. Sretan prvi rođendan, mamino. Obećavam da ćemo tvoj tata i ja dati sve od sebe da budes uvek okružena ljubavlju i da ti bar toga neće nikada faliti.. Obećavam da ćemo dati sve od sebe da svaka godina donese samo najbolje za tebe. Volimo te, Lena Esme - napisala je Azra.

Pevačica je za rođendan svoje naslednice, priredila i gala slavlje u jednom restoranu u Americi.

Ona je najpre pokazala kako se pripremala, a onda i tortu za ćerkin rođendan koja je na nekoliko spratova, ali i baklave bez kojih ne može da prođe slavlje.

Azra je, takođe, pripremila i specijalno izenađenje, pa tačno u vreme kada se porodila prošle godine, danas je izbacila pesmu koja je i poklon za njenu mezimicu.

