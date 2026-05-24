Mlada pevačica Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, već neko vreme je glavna tema javnosti.

Nakon raskida sa bivšim dečkom policajcem, isplivao je snimak na kom uživa na jahti u prisnom zagrljaju nepoznatog muškarca.

Međutim, kako saznaje redakcija MONDO, od dobro obaveštenog izvora, njen novi izabranik je imućni biznismen sa inicijalima A.D.

Kako navode, reč je o vlasniku dobro poznate firme iz Beograda.

- U vezi su sigurno preko mesec dana. Verovatno su se upoznali u nekom izlasku, budući da on dosta izlazi i poznato je ime u beogradskim klubovima - tvrdi izvor za Mondo i dodaje da novi dečko pevačice, koji ima oko tridesetak godina, živi u jednom luks naselju na Novom Beogradu.

Posebnu pažnju javnosti izazvala je informacija da se na istom brodu sa njima našao i bivši partner Lune Đogani, što je dodatno podgrejalo spekulacije i interesovanje medija.

Kako tvrdi izvor za Mondo, biznismen važi za jednog od najpoželjnijih neženja u Beogradu, a tokom godina povezivan je sa brojnim atraktivnim devojkama iz javnog života.

"Svi se trudimo da napravimo najbolji izbor"

Podsetimo, Breskvica je nedavno za Story otkrila koje kvalitete kod muškaraca ceni.

- Iskrenost, požrtvovanost… Mnogo toga, neke ljudske osobine koje su mi važne generalno, kod svih, ne samo kod muškarca, odnosno emotivnog partnera. To mi je važno i kod prijatelja, saradnika… Svi se trudimo da napravimo najbolji izbor kada su u pitanju ljudi koje puštamo blizu sebe. Nekada dobro procenimo, a nekada ne - izjavila je Anđela Ignjatović Breskvica.

Vojaž o njenom raskidu

Reper Mihajlo Veruović Vojaž se nedavno za Telegraf osvrnuo na raskid Breskvice, naglašavajući da ga ne interesuje njihova prošlost i da su oboje krenuli dalje.

- Šta me pitate to, šta me briga - odreagovao je Vojaž na pitanje o tome što je Breskvica ponovo solo.

Kaže, smeta mu što ih ljudi i dalje povezuju.

- Smara me, to je dosta ranije bilo. Nema razloga više ni mene da povezuju sa njom, ni nju sa mnom. To sam jednom rekao isto je bilo viralno, pluskvam perfekat, davno prošlo vreme i za mene i za nju, ne moramo više da pričamo o tome - istakao je.

On je tom prilikom prokomentarisao i njen novi album.

- Čuo sam ga, odmah čim je izašao sam preslušao. Drugačiji je. Drugačije od onoga što je ranije radila. Definitivno da je ona zadovoljna tim projektom čim ga je uradila. Ta muzika ima svoju publiku i sigurno će naći put - rekao je Vojaž, a onda je kazao kako ipak ne sluša njene pesme.

- Ne slušam takav tip muzike, ovu noviju muziku koju izbacuje stvarno ne slušam jer ne slušam taj žanr, ali ono ranije što je radila, kada se pusti, nemam problem uopšte - priznao je mladi reper.

