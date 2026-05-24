Jelena Jakovljević je nekada bila misica, a danas živi sasvim drugačijim životom.

Ona se udala za šeika Said bin Draija sa kojim je otpočela zajednički bračni život u Dubaiju. Takođe, bivša misica se neretko oglašava na društvenim mrežama, a na osnovu njenih objava se može zaključiti da se bavi sopstvenim biznisom u sektoru kozmetike.

Jelena bin Drai i njen muž milioner imaju četvoro dece, a ona je više puta govorila o kontroverzama koje prate njihov odnos. Istakla je da nakon udaje nije menjala veroispovest, dok su deca očeve vere.

Pogledajte kako je izgledala nekad i sad:

- Moj muž i deca su muslimani, ali ja sam pravoslavka. Nikada nisam prešla u islam, iako se o tome dugo spekulisalo. Said i deca klanjaju pet puta dnevno, u čemu učestvuje čak i naš četvorogodišnji sin. Smatram da islam uči mnogim važnim vrednostima i da im upravo molitve pomažu da razviju disciplinu, rekla je Jelena u jednom podkastu, a potom otvoreno pričala o roditeljstvu:

- Imamo četvoro dece - Asiju (16), Hilala (13), Hamdana (12) i Rašida (4). Njihove obaveze posle škole su brojne: šah, klavir, arapski jezik, košarka, plivanje... Dobro sam organizovana, ali imam i veliki tim kod kuće. Kuvare, vozače, služavke i dadilje koji su uz nas više od deset godina. Sve njih smatram delom porodice. Putuju sa nama gde god da idemo. Moj vozač, na primer, nije samo vozač - on brine i o mojim dečacima - rekla je Jelena bin Drai u podkastu Luke Rožajca.

"Brat je tražio milion dolara za mene"

Jelena se, podsetimo, za šeika udala nakon četiri godine veze, a svojevremeno je govorila o pojedinostima sa venčanja.

- Venčali smo se 4. aprila, u četiri posle podne. Zabavljali smo se četiri godine, Saidov broj dresa kad igra polo je 4, a želimo četvoro dece. Brat je dobio veliki aplauz kad se obratio prisutnima: "Samo da znate, dragi gosti, pre nego što počnem da prodajem mladu moja sestra za mene nema cenu. Ali, ajde, krenimo sa milion dolara" - ispričala je ona nekom prilikom.

- U međuvremenu moj suprug je zvao moju majku Vasilije da mu pomogne, a ona mu je doviknula: "Možeš i za džabe da je dobiješ, samo je već jednom vodi!". Peđa je sutradan ujutro došao da vrati Saidu pare jer je mislio da se moj suprug šalio kad mu je stavio svežanj novčanica u džep. Samo on i Said znaju za koliko novca me se familija Jakovljević napokon rešila - rekla je Jelena koja je svojevremeno otkrila kako izgleda brak sa šeikom.

- Uvek svečano, kao i slava i Božić ili bilo koji islamski praznik. U našoj kući se sve slavi i poštuje po običajima koji nalažu. Farbaju se jaja, sprema se domaća srpska hrana, deca se kucaju jajima. Celu tradiciju iz Srbije smo preneli ovde - izjavila je svojevremeno Jelena.

