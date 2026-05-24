Pevačica Marina Visković otputovala je u Dubai gde se nalazi i njen partner kog nije videla više od dva meseca zbog atuelnih sukoba na Bliskom istoku.

Naime, kako se situacija primirila, Marina je odlučila da iznenadi svog dečka i dođe kod njega.

Duplo iznenađenje

Njega nije iznenadila samo pojava, već sigurno i to što je pevačica došla sa novom bojom kose. Iako je javnost zna kao vatrenu crnku, ona se sada ofarbala u plavo.

Sa svojim pratiocima na mrežama podelila je fotografije na kojima pozira, a mnogi su bili oduševljeni ovom promenom.

- Sijaš jače od Dubaija - samo je jedan od komentara koji je pevačica dobila.

Međutim, njenim fanovima nije promakao ni skupoceni sat koji nosi na ruci.

Kako se priča, sat na njenoj ruci je u vrednosti većoj od 20.000 evra!

"Svadbe neće biti"

Podsetimo, Marina Visković govorila je nedavno o svom partneru. Otkrila je da li je oženjen, da li zbog njega, s obzirom da on živi u Dubaiju planira da se preseli kao i da li će biti svadbe uskoro.

Na pitanje da li konačno staje na ludi kamen i kada je svadba, pevačica je rekla:

- Ljubav ima veliki udeo u tome kako se osećam i kako izgledam. Imam najboljeg mogućeg momka na svetu. Bilo je potrebno da se sretnemo u pravo vreme na pravom mestu. Svadbe ne volim inače, ali verovatno će se desiti to sudbonosno ''da''. Svadba se desiti neće. Ja ne volim taj vid zabave, a ni moj momak. Možda bude žurka tim povodom. Ljubav je tu, prelepo mi je - rekla je Marina Visković.

Na pitanje da li je istina da se seli iz zemlje, odgovorila je:

- Ne. Veoma često putujem, u Dubaji idem redovno, volim da menjam lokacije.

Na sledeće pitanje, da li je njen momak naš čovek koji živi u inostranstvu, kao i da li je oženjen, ona je rekla:

- Saznaćete to. Ne. Nije oženjen - zaključila je ona tada.

