Silvana Armenulić predstavljala je simbol jedne epohe, a malo ko zna da je rođena pod drugim imenom, kao i da je išla kod slavne proročice. Njena harizma, emotivna interpretacija i život ispunjen usponima i tragedijama učinili su je legendom narodne muzike čije ime ni danas nije zaboravljeno.

Ipak, pored velikih hitova i slave, Silvanin život godinama prati i jeziva priča o susretu sa čuvenom bugarskom proročicom Vangom. Mnogi i danas veruju da je Vanga naslutila pevačicinu preranu smrt samo nekoliko meseci pre tragične nesreće koja je potresla region.

Teško detinjstvo

Silvana Armenulić rođena je kao Zilha Bajraktarević 18. maja 1939. godine u Doboju, u siromašnoj porodici sa trinaestoro dece. Odrastanje joj nije bilo lako, detinjstvo su obeležili nemaština i porodične tragedije, uključujući smrt nekoliko braće i sestara.

Njen otac Mehmed radio je kao poslastičar, ali se nakon smrti sina Hajrudina potpuno povukao u sebe i, prema pričama bliskih ljudi, utehu pronašao u alkoholu. Teške porodične okolnosti dodatno su otežale život mladoj Zilhi, koja je veoma rano naučila šta znači boriti se za opstanak.

Susret sa Vangom



Na vrhuncu slave, samo nekoliko meseci pre tragedije, Silvana je odlučila da potraži odgovore o svojoj sudbini kod žene za koju se verovalo da vidi budućnost — čuvene bugarske proročice Vange.

Tokom leta 1976. godine Silvana je sa sestrom Mirjanom, koja je takođe bila pevačica, gostovala u Bugarskoj. To je videla kao idealnu priliku da konačno upozna Vangu, o kojoj su tada kružile gotovo neverovatne priče.

Organizatori turneje uspeli su da joj obezbede susret sa proročicom, iako je do Vange bilo gotovo nemoguće doći zbog ogromnog broja ljudi koji su svakodnevno čekali ispred njene kuće.

Kada su ostale nasamo, dogodilo se nešto što je Silvanu duboko uznemirilo. Vanga navodno nije želela ni da pogleda pevačicu. Nastala je duga i neprijatna tišina, a onda je proročica izgovorila reči koje će kasnije postati deo jedne od najmračnijih estradnih priča:

"Ništa, ništa ne treba ni da platiš. Ne želim da govorim s tobom. Ne sada. Idi i dođi za tri meseca. Čekaj! U stvari, nećeš moći da dođeš. Idi, idi, ako možeš dođi".

Mnogi su kasnije tvrdili da je Vanga u tom trenutku predosetila strašnu sudbinu koja će zadesiti pevačicu.

Tragedija koja je potresla Jugoslaviju



Samo nekoliko meseci nakon susreta sa Vangom, 10. oktobra 1976. godine, Silvana Armenulić tragično je izgubila život u saobraćajnoj nesreći kod sela Kolari.

U automobilu su sa njom bili njena trudna sestra Mirsada Bajraktarević i violinista Miodrag Jašarević. Vraćali su se sa koncerta kada je njihov automobil velikom brzinom udario u kamion.